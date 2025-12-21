Horas claves para Juan Cruz Yacopini: hay una evolución clínica esperanzadora

Al disminuir la sedación, responde y presenta respiración espontánea, mientras los médicos continúan evaluando el compromiso medular.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini mostró en las últimas horas una evolución clínica favorable, según información médica de última hora.

De acuerdo con los datos actualizados, al disminuir la sedación el joven se encuentra lúcido y responde, mientras que al retirarse la asistencia respiratoria logra respirar de manera natural, un avance significativo dentro del delicado cuadro que atraviesa.

El punto que continúa bajo estricta observación médica es la evolución del compromiso medular, aspecto central que los especialistas siguen de cerca y que será determinante para definir los próximos pasos del tratamiento.

Si bien el cuadro general sigue siendo delicado, estos avances representan señales alentadoras en el marco del período crítico de evaluación que atraviesa el deportista mendocino.

El deportista mendocino de 26 años, resultó gravemente herido este viernes tras protagonizar un accidente náutico en el dique El Carrizal, en el sector conocido como Camping El Biguá.