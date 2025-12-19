Juan Cruz Yacopini, el campeón mundial mendocino que lucha por recuperarse tras un grave accidente

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini , reconocido por su reciente consagración como campeón mundial FIA de Rally Cross Country en la Baja Internacional de Qatar, atraviesa hoy un duro momento personal tras sufrir un grave accidente en El Carrizal , que lo mantiene internado y con pronóstico reservado.

Yacopini , de 26 años, logró a principios de noviembre uno de los mayores hitos de su carrera deportiva al coronarse campeón mundial en la exigente categoría Ultimate , a bordo de la Toyota Hilux IMT Evo junto a su navegante Dani Oliveras, tras una destacada actuación sobre el desierto qatarí.

Su victoria en Qatar no solo significó un título histórico para el automovilismo argentino, sino que también lo posicionó como uno de los grandes referentes del rally raid internacional y proyectó su rumbo hacia el Rally Dakar 2026.

El historial deportivo de Juan Cruz Yacopini está marcado por un crecimiento constante y respaldado por una trayectoria sólida. Nacido en una familia vinculada al deporte motor, comenzó en 2018 en el Campeonato Argentino de Rally Raid CaNav y logró su primer título nacional en 2019. Junto a su padre, se adjudicó múltiples ediciones del South American Rally Race (SARR) y con el paso de los años consolidó su presencia internacional.

Su relación con el navegante español Dani Oliveras fue clave para escalar posiciones internacionales, logrando podios y finalmente el título mundial de la Copa FIA de Bajas Cross Country en 2025. Ese triunfo lo proyectó entre los nombres más importantes del rally raid argentino, al lado de figuras consagradas como Orly Terranova o José María López.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini. IG @juanxyacopini

Una temporada consagratoria para Yacopini

El piloto mendocino cumplió con creces los objetivos trazados para una exigente temporada 2025, en la que compitió en dos frentes de máxima jerarquía de manera simultánea: el Mundial de Rally Raid y la Copa del Mundo de Bajas. A lo largo del año disputó más de diez competencias alrededor del mundo, a las que sumó presentaciones en el plano local, con participaciones destacadas en La Encrucijada y en el Campeonato Argentino de Navegación (CaNav).

Ese rendimiento sostenido tuvo su premio cuando Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA) anunció oficialmente la incorporación de Juan Cruz Yacopini a su estructura, equipo que contará con el respaldo directo de la marca japonesa para el Rally Dakar 2026. Como flamante ganador de la Copa Mundial de Bajas, el mendocino se ganó el derecho a competir con una GR Hilux IMT Evo en la prueba de raid más exigente del planeta, programada del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita.

Hoy, en medio de la recuperación por su accidente, la comunidad del deporte motor sigue de cerca su evolución, con el anhelo de una pronta recuperación, más allá de lo deportivo.