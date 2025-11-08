¡En la tierra prometida! Un mendocino se consagró campeón del mundo de rally en Qatar

El piloto Juan Cruz Yacopini conquistó la Copa FIA de Rally Cross Country tras ganar la Baja Internacional en la misma tierra que la selección de fútbol.

Juan Cruz Yacopini, durante la etapa 2 que lo llevó a la gloria en Qatar.

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini se consagró este sábado campeón del mundo FIA de Rally Cross Country al conquistar la Baja Internacional, en la categoría Ultimate que se corrió en Qatar, el mismo país en donde hace casi tres años la selección de fútbol también se había subido a lo más alto del olimpo.

Con una actuación sobresaliente sobre el desierto qatarí durante la etapa 2, a bordo de la Toyota Hilux IMT Evo, Yacopini y su navegante español Dani Oliveras se subieron a lo más alto del podio para obtener uno de los logros más importantes de la historia del rally argentino.

Yacopini Yacopini, junto con Oliveras, consiguieron uno de los logros más importantes del rally argentino. Somos Dakar Tras una lucha mano a mano con el checo Martin Prokop (Ford Raptor T1+) y la saudí Dania Akeel (Toyota Hilux Overdrive), quienes completaron el podio, el binomio logró saltar del tercer al primer lugar para llegar a la meta como nuevos campeones en la categoría Ultimate, una de las más exigentes del mundo.

Con el Dakar en la mira Tras la consagración, el mendocino de 26 años expresó sus sensaciones de la etapa que lo llevó a lo más alto del podio: “Fue una etapa complicada, la navegación en Qatar siempre es muy difícil, pero Dani (Oliveras) hizo un trabajo excelente. Ganar la general es muy satisfactorio para mí y para todo el equipo”

Yacopini 2 La Toyota Hilux del mendocino de 26 años, volando por el desierto qatarí. Somos Dakar “Este triunfo nos da mucha confianza para el Dakar. Ahora toca descansar un poco y prepararnos para la Baja Dubai dentro de dos semanas”, comentó en una entrevista a Cross Country Rally.