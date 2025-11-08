La incómoda pregunta que enfureció a Javier Mascherano a horas del partido decisivo de Inter Miami ante Nashville: "No montemos un circo"

Javier Mascherano protagonizó un tenso ida y vuelta con una periodista en la conferencia previa al tercer y último juego ante Nashville por los playoffs.

Mascherano cruzó a una periodista por una pregunta que no le gustó nada.

Inter Miami se juega este sábado mucho más que un pase de ronda en los playoffs. Desde las 22 (hora de Argentina), el equipo de Javier Mascherano recibe en el Chase Stadium a Nashville en el tercer y decisivo duelo de la serie. En una noche crucial, las Garzas deberán sobreponerse a la durísima baja de Luis Suárez, suspendido por el Comité Disciplinario de la liga tras un golpe sin pelota durante el segundo juego.

La fuerte decisión de la liga cayó como un baldazo de agua fría en Miami. Ni el árbitro ni el VAR habían visto falta en la acción, pero la liga actuó de oficio y dejó al uruguayo afuera de uno de los choques más importantes del año. Luego de que el club reaccionara con un comunicado rechazando la medida, el Jefecito respaldó esa postura, asegurando que la sanción fue “rara”. “La jugada fue revisada y no se cobró nada. Aceptamos la decisión, pero no la compartimos. Esperamos que el reglamento sea igual para todos”, apuntó el técnico.

Javier Mascherano se molestó con una periodista por una pregunta vinculada a la sanción de oficio a Suárez La conferencia, sin embargo, subió de tono cuando una periodista le preguntó si había hablado con sus jugadores sobre la acumulación de sanciones por conductas antideportivas. Molesto, Mascherano repreguntó: “¿Somos los únicos a los que les pasa esto? ¿No ves jugadas parecidas en otros equipos?”. Y agregó con fastidio: “No montemos un circo. Lo de Seattle fue una vez, después hubo expulsiones normales de juego”.

Mascherano habló sobre la sanción de la MLS a Luis Suárez y se molestó por una pregunta en particular. Mascherano habló sobre la sanción de la MLS a Luis Suárez y se molestó por una pregunta en particular. Video: As Latino Más allá del enojo, el entrenador dejó en claro que no quiere distracciones con este tema ya que no se puede hacer nada al respecto. “El fútbol es un deporte de contacto. Podemos cometer errores, pero lo importante es mantener la cabeza fría. Ahora tenemos que mirar hacia adelante”, remarcó.