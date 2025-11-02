La ironía de Javier Mascherano sobre la utilización del VAR tras la derrota de Inter Miami: "Existe una..."

Mascherano, DT de Inter Miami, lamentó la caída por 2-1, cuestionó las decisiones arbitrales que perjudicaron a su equipo y dejó una frase cargada de ironía.

Javier Mascherano analizó la derrota de Inter Miami en Tennessee, se mostró autocrítico, evitó hablar de los árbitros, pero dejó claro su malestar por lo ocurrido.

Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville por los Playoffs de la MLS y Javier Mascherano no pudo ocultar su fastidio por algunas decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del encuentro. Aunque evitó profundizar, su tono dejó entrever cierto malestar con el criterio aplicado en el penal que abrió el partido.

“Prefiero no comentar sobre el arbitraje. Sé cómo funciona el sistema y no quiero darles una excusa para decirme nada”, comenzó el entrenador argentino, intentando contenerse. Pero acto seguido, soltó una frase con ironía que marcó su postura: “Lo que me sorprende es que no hayan recurrido al VAR. Existe una herramienta disponible y no entiendo por qué no la utilizan”.

El exjugador de River y Barcelona destacó que su equipo tuvo momentos de buen juego y chances claras para empatar. "El penal llegó cuando estábamos presionando, y después del primer gol tuvimos ocasiones para empatar, pero no estuvimos definidos de cara a portería", analizó.

Mascherano también se refirió al golpe anímico del segundo tanto rival: “Nos dolió mucho. En la segunda parte arriesgamos, pero lamentablemente el gol llegó demasiado tarde. Ojalá se hubieran añadido los minutos que no se jugaron, pero no fue así”.