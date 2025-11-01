Qué dijo Stefano Di Carlo en su primer discurso como presidente de River y qué rol tendrá Gallardo

Stefano Di Carlo, presidente electo de River Plate con más del 61% de los votos, dio su primer mensaje tras una elección récord de participación.

En su primer discurso, Di Carlo agradeció a los socios por la masiva participación y destacó la trascendencia histórica de la vida democrática de River: “Llevamos 100 años eligiendo los socios a las autoridades del club”. También reconoció a los candidatos opositores y resaltó la importancia de mantener un espíritu democrático en cada elección.

Las nuevas autoridades que acompañarán a Stefano Di Carlo en River Nueva CD de River Plate Stefano Di Carlo, acompañado por Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (Vicepresidente 3°) serán quienes encabezarán la Comisión Directiva del Club durante los próximos cuatro años. Prensa River Plate El flamante presidente subrayó que su mandato no es un punto de llegada sino de partida: “Comienza una nueva etapa. Una continuidad, pero una nueva etapa. Requiere de esfuerzo, trabajo y sacrificio… Tenemos muy en claro los desafíos y oportunidades que tiene River para lo que viene”, expresó, dejando en claro su compromiso con la planificación institucional y futbolística.

En el plano institucional, Di Carlo continuará con la modernización de instalaciones, la expansión del Centro de Alto Rendimiento en Cantilo y la mejora de la experiencia para los más de 350 mil socios, manteniendo la línea de crecimiento sostenido iniciada hace más de una década.