El golazo de Messi no evitó la caída de Inter Miami ante Nashville y la serie se definirá en un tercer partido

Pese al golazo de Messi, Nashville se impuso 2-1 y obligó a que Inter Miami deba definir la serie de playoffs de la MLS el próximo fin de semana en Florida.

Inter Miami estuvo cerca de conseguir el empate que hubiese llevado la serie a la definición por penales.

El golazo de Messi para el decuento de Inter Miami

El Inter Miami de Lionel Messi cayó 2-1 frente a Nashville SC en el GEODIS Park por la segunda fecha de la Primera Ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) y no pudo asegurar su clasificación a los cuartos de final de los Playoffs de la MLS.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Lionel Messi, había ganado 3-1 de local en el primer partido del mejor de tres. Sin embargo, tras la derrota de esta noche, deberá definir la serie en un tercer encuentro en Florida, donde buscará seguir con vida en la lucha por el título local.

El partido arrancó torcido para las Garzas por un fallo arbitral que marcó un penal inexistente a los cinco minutos de juego. Sam Surridge se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0 para los locales, que rápidamente tomaron el control del marcador.

El primer gol de Nashville tras un penal polémico Antes del descanso, Nashville estiró la ventaja con un tanto de Josh Bauer, que aprovechó una desatención defensiva y complicó aún más el panorama del conjunto de Mascherano. Inter Miami intentó reaccionar en el complemento, pero careció de precisión en los metros finales.

Bauer puso el 2-0 para Nashville Lionel Messi descontó a los 89 minutos con un espectacular remate cruzado que devolvió algo de esperanza, aunque el tiempo no alcanzó para forzar la igualdad. El astro argentino volvió a ser el faro del equipo, pero esta vez su gol no bastó para evitar la derrota.