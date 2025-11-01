La pícara reacción de Lionel Messi cuando le hicieron una broma con Central y Newell's: "Es un club grande en serio como..."

A Lionel Messi lo chicanearon en vivo con que Rosario Central es más grande que Newell’s y su reacción no pasó desapercibida. El video

A horas de visitar a Nashville en el segundo juego de los playoffs de la MLS, Lionel Messi se sumó a un stream especial junto a Luis Suárez para reaccionar en vivo al partido de Deportivo LSM, equipo del que ambos son dueños, ante Montevideo Boca Juniors por el Divisional D del fútbol uruguayo.

La movida también contó con la presente de Davoo Xeneize y La Cobra, dos famosos streamers argentinos reconocidos por su fanatismo por Boca Juniors, y también la de Rafa Cotelo, uno de los amigos más cercanos del delantero uruguayo. Y claro, la informalidad del asunto dejó varios momentos divertidos.

Ya sobre el final de la transmisión, y con la presencia de Rodrigo De Paul (se sumó más tarde), el Motorcito le preguntó a los creadores de contenido si iban a mirar el partido de Inter Miami de este sábado por la noche frente a Nashville. Luego de que ambos respondieran que sí, Cotelo tiró su negativa porque al mismo horario juega Cerro, equipo del cual es hincha en Uruguay, ante Nacional por el torneo doméstico.

La reacción de Lionel Messi tras la broma de Rafa Cotelo con Central y Newell's La reacción de Messi cuando Rafa Cotelo, amigo de Suárez, le dice que Central es más grande que Newell's. La reacción de Messi cuando Rafa Cotelo, amigo de Suárez, le dice que Central es más grande que Newell's. Video: AUF TV En tono de chiste, el periodista amigo de Suárez soltó: "Cerro es el más grande, tipo Central. Es grande en serio". Ese comentario generó la reacción de Messi, que estaba mirando su celular y al instante se percató de la chicana.