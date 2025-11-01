A Lautaro Martínez le preguntaron por los 5 mejores centrodelanteros argentinos de la historia y no dudó: su top five
Lautaro Martínez se sometió a un juego en el que debió ranquear a los delanteros más importantes en la historia de Argentina. Así quedó su tabla.
A sus 28 años, Lautaro Martínez ya se convirtió en un emblema de la Selección argentina y uno de los mejores jugadores que vistieron la camiseta albiceleste en su puesto. Pero claro, también hay icónicos centrodelanteros argentinos que brillaron en el mundo y, a la hora de debatir, se hace difícil el famoso pan y queso entre uno y otro.
Y justamente es la situación que debió enfrentar el Toro: en una entrevista exclusiva con L’Équipe, el prestigioso diario francés, el capitán del Inter se animó a nombrar a los cinco mejores puntas que dejaron una huella marcada en suelo argentino. Resulta que al ex Racing le brindaron distintos nombres y los fue colocando en su top five a medida que iban saliendo, del más al menos importante en su consideración.
Te Podría Interesar
El top 5 de centrodelanteros argentinos según Lautaro Martínez
En ese sentido, en la cima del ranking colocó nada menos que a Diego Milito, actual presidente e ídolo de la Academia con quien compartió plantel durante su etapa en el club de Avellaneda (los primeros pasos de su carrera). A su vez, Martínez cerró el podio con Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, en segundo y tercer lugar respectivamente.
Por último, y no menos importante, el Toro completó la lista de cinco con Carlos Tevez y Sergio Agüero. Sin embargo, la siguiente pregunta para el goleador de la Scaloneta fue en qué lugar del top 5 se colocaría: tras meditarlo unos segundos, dejó atrás al Apache y al Kun y se incluyó en el cuarto puesto, cerrando así un ranking compuesto por seis figuras de renombre.
Por qué el Toro entra de cabeza en ese ranking
Lo cierto es que Lautaro Martínez tiene argumentos de sobra para compararse con todos ellos y quedar mucho más arriba en ese top: es el cuarto máximo goleador en la historia de la Selección argentina con 35 goles (los mismos que Crespo) y, a este paso, va camino a superar a Agüero (42) y Batistuta (54). Ah, es campeón del mundo y bicampeón de América, además de haber levantado también la Finalissima.