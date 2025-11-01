A Lautaro Martínez le preguntaron por los 5 mejores centrodelanteros argentinos de la historia y no dudó: su top five

Lautaro Martínez se sometió a un juego en el que debió ranquear a los delanteros más importantes en la historia de Argentina. Así quedó su tabla.

A sus 28 años, Lautaro Martínez ya se convirtió en un emblema de la Selección argentina y uno de los mejores jugadores que vistieron la camiseta albiceleste en su puesto. Pero claro, también hay icónicos centrodelanteros argentinos que brillaron en el mundo y, a la hora de debatir, se hace difícil el famoso pan y queso entre uno y otro.

Y justamente es la situación que debió enfrentar el Toro: en una entrevista exclusiva con L’Équipe, el prestigioso diario francés, el capitán del Inter se animó a nombrar a los cinco mejores puntas que dejaron una huella marcada en suelo argentino. Resulta que al ex Racing le brindaron distintos nombres y los fue colocando en su top five a medida que iban saliendo, del más al menos importante en su consideración.

El top 5 de centrodelanteros argentinos según Lautaro Martínez En ese sentido, en la cima del ranking colocó nada menos que a Diego Milito, actual presidente e ídolo de la Academia con quien compartió plantel durante su etapa en el club de Avellaneda (los primeros pasos de su carrera). A su vez, Martínez cerró el podio con Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, en segundo y tercer lugar respectivamente.

Por último, y no menos importante, el Toro completó la lista de cinco con Carlos Tevez y Sergio Agüero. Sin embargo, la siguiente pregunta para el goleador de la Scaloneta fue en qué lugar del top 5 se colocaría: tras meditarlo unos segundos, dejó atrás al Apache y al Kun y se incluyó en el cuarto puesto, cerrando así un ranking compuesto por seis figuras de renombre.