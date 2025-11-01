River vota a su nuevo presidente: cómo se desarrollan las elecciones y quiénes son los candidatos

River Plate elige a sus autoridades para los próximos cuatro años. Los comicios comienzan a las 10 y finalizan a las 20 horas.

Las elecciones de River se llevarán a cabo en el Monumental.

El Club Atlético River Plate llevará adelante hoy sábado una jornada electoral histórica en la que sus socias y socios elegirán a las nuevas autoridades que conducirán la institución durante los próximos cuatro años. En esta oportunidad, se implementará la Boleta Única Electrónica (BUE), un sistema que promete agilizar el proceso y garantizar una votación más clara, simple y segura.

Las elecciones se desarrollarán de 10 a 20 en las instalaciones del club. Quienes asistan podrán disfrutar de una serie de beneficios y servicios adicionales: habrá dos horas de estacionamiento gratuito en el ingreso de Figueroa Alcorta, y el Museo River abrirá sus puertas de manera gratuita de 10 a 18 (con DNI físico en mano).

El 1° de noviembre vení al Mâs Monumental a elegir el futuro de River de la manera más fácil y rápida. Vení, votá, decidí. — River Plate (@RiverPlate) October 10, 2025 Además, la Fundación River organizará un espacio recreativo para niños con juegos e inflables en la plaza lindera al estacionamiento interno y la cancha de handball, pensado para que las familias puedan participar con mayor comodidad.

Cómo votar en las elecciones de River Para poder emitir el voto, será obligatorio presentar el DNI físico, único documento válido para acreditar identidad e ingresar al club. Están habilitados para votar los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025, y con la cuota social de septiembre 2025 al día. Aquellos que tengan deuda podrán regularizarla hasta el mismo día de la elección a través de RiverID. Los accesos habilitados serán por Figueroa Alcorta, Udaondo o el estacionamiento interno.

El sistema de votación mediante Boleta Única Electrónica funcionará en cinco pasos: primero se presenta el DNI al presidente de mesa para recibir la boleta; luego se inserta en la impresora y se elige la lista en la pantalla táctil; una vez confirmada la selección, se imprime la boleta; se puede verificar el voto impreso; y finalmente se deposita la boleta plegada en la urna, firmando el padrón para completar el proceso.