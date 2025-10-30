Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River por el oficialismo, habló sobre la situación de Gallardo: "Nuestra prioridad es..."

Faltan dos días para las elecciones presidenciales en River Plate. Este sábado 1 de noviembre se llevaran a cabo los comicios para designar al nuevo dirigente que manejará los hilos del elenco de Núñez durante los próximos 4 años. Por el oficialismo, el candidato a reemplazar a Jorge Brito es Stefano Di Carlo.

El actual secretario del del club es el favorito a quedarse con el bastón de mando, pese a que el último lustro no ha sido el más exitoso en cuanto al aspecto deportivo, teniendo en cuenta lo que había sido la década pasada y las expectativas generadas. En ese sentido, uno de los temas más importantes en la agenda es la situación de Marcelo Gallardo como DT, que tras los últimos fracasos comenzó a ser bastante discutido.

Stefano Di Carlo habló de la situación de Marcelo Gallardo Marceelo Gallardo Stefano Di Carlo 2 Stefano Di Carlo junto a Marcelo Gallardo en 2023. @stefanodcdc "El principal diferencial de Marcelo es su inteligencia. Su historia en River como jugador fue extraordinaria y logró superarla como entrenador. Los títulos que consiguió son inolvidables, tanto por su cantidad como por la forma en que los alcanzó, siempre en sintonía con la filosofía de River. Marcelo genera siempre altas expectativas, y es lógico que así sea: él mismo elevó la vara", destacó Di Carlo en diálogo con Clarín.

"Volver a obtener resultados deportivos es nuestra prioridad absoluta. Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia", reconoció a continuación respecto del flojo presente del equipo, considerando lo que se esperaba.