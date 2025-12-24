Mendoza se une en oración por la salud de Juan Cruz Yacopini

La convocatoria llama a reunirse este miércoles 24 de diciembre para rezar un rosario por la recuperación de Juan Cruz Yacopini.

En las últimas horas, grupos de WhatsApp comenzaron a difundir una convocatoria solidaria para acompañar con oración el delicado estado de salud de Juan Cruz Yacopini. El mensaje invita a participar de una misa y rezo del rosario este miércoles 24 de diciembre a las 10 de la mañana, con el objetivo de enviar fuerza y esperanza al reconocido deportista mendocino.

El texto que circula en redes y mensajería privada expresa: “Quienes quieran y puedan, son 20 minutos, los invitamos a que desde donde estén, a esa misma hora, unamos nuestros corazones y recemos un rosario enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado, para Juan Cruz Yacopini”. La convocatoria remarca el valor del acompañamiento colectivo, incluso para quienes no puedan asistir de manera presencial.

La invitación indica como punto de encuentro la explanada jesuita ubicada frente a la Clínica de Cuyo, sobre avenida Vicente Zapata, donde Yacopini permanece internado. El mensaje cierra con una frase que refuerza el espíritu comunitario: “Los esperamos ahí. Los que no puedan acercarse, se sentirá desde donde estén. Gracias de corazón”.

Cómo sigue la salud de Juan Cruz Yacopini Mientras tanto, el estado de salud de Juan Cruz Yacopini continúa siendo delicado, aunque en las últimas horas se registraron algunos signos de estabilidad que permiten sostener la expectativa. El deportista permanece en terapia intensiva, bajo monitoreo permanente de un equipo médico especializado que sigue de cerca su evolución clínica.

De acuerdo con la información conocida, Yacopini sufrió una lesión cervical alta de extrema gravedad tras un fuerte impacto contra el fondo del dique El Carrizal. A pesar de la complejidad del cuadro, los profesionales subrayan que no existe compromiso cerebral, un dato considerado alentador dentro de una situación que sigue siendo crítica.