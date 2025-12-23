Cómo evoluciona la salud de Juan Cruz Yacopini tras el grave accidente

Tras el grave accidente en El Carrizal, Juan Cruz Yacopini continúa internado y su estado de salud sigue siendo delicado.

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini sigue siendo delicado, aunque en las últimas horas mostró algunos signos de estabilidad que permiten mantener la expectativa. El deportista mendocino permanece internado en terapia intensiva, bajo control permanente de un equipo médico que sigue de cerca su evolución clínica.

Según pudo reconstruirse, Juan Cruz sufrió una lesión cervical alta de extrema gravedad, producto del fuerte impacto contra el fondo del dique El Carrizal en Mendoza. A pesar de la magnitud del cuadro, los profesionales destacan que no hay compromiso cerebral, un dato alentador dentro de una situación que continúa siendo crítica.

Desde el entorno sanitario remarcan que el abordaje médico fue inmediato y determinante para sostener su vida. La estabilidad lograda en las últimas horas responde al trabajo coordinado realizado desde el rescate inicial, el traslado de urgencia y la atención especializada que recibe actualmente.

Una evolución lenta, con cautela médica En el plano general, Yacopini se mantiene más estable desde el punto de vista hemodinámico, aunque su estado sigue siendo reservado. Los médicos avanzan paso a paso, priorizando el cuidado integral del paciente y evitando intervenciones apresuradas que puedan comprometer su recuperación.

Este martes se le realizarán nuevos estudios para evaluar si los tratamientos aplicados están dando los resultados esperados. Esos controles permitirán tener un panorama más claro sobre cómo responde su organismo y cuáles serán los próximos pasos dentro del plan médico.