El manto de la Virgen que recorre hospitales de Mendoza y le atribuyen milagros

En momentos complejos de salud, cuando abunda la tristeza y el futuro es incierto, muchos encuentran en la fe un refugio. Más allá del aporte indispensable de la medicina, en ocasiones la religión se convierte en aquel sostén emocional y espiritual para canalizar el miedo y mantener viva la esperanza. Incluso esa fe se canaliza con objetos que se consideran con propiedades milagrosas. Es lo que ocurre con el Manto de la Virgen de Copacabana que desde hace casi tres décadas está en Mendoza.

Desde hace 28 años, el manto de la Virgen de Copacabana , patrona de Bolivia, recorre hospitales para acompañar a personas enfermas y a sus familias . Quienes lo han visto de cerca, aseguran que produce milagros en circunstancias que parecían imposibles. El manto de la Virgen de Copacabana llegó a Tupungato de la mano de Delma, una mujer de fe que de manera generosa oficia de vínculo con quienes necesitan acompañamiento. El manto y la asistencia espiritual está bajo la supervisión del padre Alejandro, párroco de Nuestra Señora del Socorro de Tupungato. "La fe mueve montañas. María socorre a sus hijos y nos quiere acoger bajo este manto. Nos refugiamos bajo estos misterios tan sagrados que no siempre son visibles, pero que se sienten con el corazón", le contó Delma a MDZ .

Ante una situación delicada, se lleva el manto de la Virgen con el enfermo. Allí se tapa con el manto a la persona. "El enfermo recibe esa caricia, esa sanación. Hay personas que rezan con ellos, otros que están en silencio. No hay un ritual especial, es lo que salga del corazón. La imposición del manto es un abrazo sin palabras, pero con susurros al corazón", expresó la mujer.

El manto de la Virgen de Copacabana llegó a Tupungato hace 28 años. En aquel entonces, un sacerdote se lo entregó a Delma, quien lo conserva hasta la actualidad.

"En Tupungato no estaba la Virgen de Copacabana. Años atrás, nosotros éramos católicos, pero pasivos. Pero cuando trajeron el manto, se acercaron y nos dijeron que habían pensando en nosotros para su custodia", inició el relato Delma, de actualmente 62 años.

"A partir de allí empezamos a misionar con la Virgen, llevándola a los hogares. Todo este movimiento dentro de la parroquia. Llega el mano aquí y queda en Tupungato. Desde entonces nunca se quedó mucho tiempo en casa. Va y viene porque son muchas las necesidades", agregó.

Los fieles contaron a MDZ queel manto acompañó diferentes circunstancias graves que fueron revertidas. Un caso es el de Uriel, un chico que se encontraba en el Hospital Notti con pronóstico desalentador. Si bien los médicos le comunicaron que no iba a vivir, el pequeño salió adelante y el año que viene inicia la escuela.

Otro caso es el de Giuliana Lucoski; la ex reina de la Vendimia sufrió un grave accidente en 2022 y estuvo internada en terapia intensiva en el Hospital Central. En aquel entonces, también le acercaron el manto. La joven se recuperó y salió adelante.

Delma también contó su propia experiencia. "Mi papá tuvo una situación muy difícil. Con la imposición del manto fue un milagro. Él estaba en un estado en el que los doctores nos habían dicho que no iba a vivir, con fallas en el corazón, en su riñón. Le pusimos el manto y fue un milagro. Abrió los ojos y habló. Los doctores no podían creer lo que estaba pasando. Hoy tiene 92 años", relató.

El caso de Juan Cruz Yacopini

El deportista mendocino Juan Cruz Yacopini, de 26 años, resultó gravemente tras protagonizar un accidente náutico en el dique El Carrizal, en el sector conocido como Camping El Biguá. Si situación de salud es muy delicada.

Además del apoyo médico, la familia recibió acompañamiento espiritual. Poco tiempo después del accidente el manto de la Virgen de Copacabana llegó a Juan Cruz Yacopini y lo acompaña junto con la oración y la energía de sus allegados. La iniciativa surgió por parte de quienes frecuentan la parroquia Nuestra Señora del Socorro en Tupungato, que se comunicaron con familiares de Yacopini para ofrecerles este manto.

El mensaje de la virgen de Copacabana se difundió de boca en boca. Y el manto fue recorriendo la provincia. Incluso algunos allegados construyeron una caja para su traslado. El manto de Mendoza es de color natural y viene de "tercera generación" dentro de la familia de Delma.

Acerca de la Virgen de Copacabana

La Virgen de Copacabana es la patrona de Bolivia. Su culto comenzó en 1583 gracias a Francisco Tito Yupanqui, un artesano indígena. De acuerdo al relato, la Virgen se le apareció a Yupanqui en un sueño y él decidió tallar la figura.

La imagen original, de gran fama milagrosa, reside en la Basílica de Copacabana y atrae a miles de peregrinos. La imagen fue entronizada en Copacabana el 2 de febrero de 1583, y rápidamente se le atribuyeron milagros.

El 1 de agosto de 1925 la Virgen de Copacabana fue coronada canónicamente y declarada "Reina de la Nación" por el Papa Pío XI.