Cientos de mendocinos se reunieron para pedir por la salud de Juan Cruz Yacopini

Mendocinos llegaron el templo jesuita ubicado cerca a la Clínica de Cuyo para pedir por la salud de Juan Cruz Yacopini.

Cientos de mendocinos se concentraron este miércoles 24 de diciembre en la explanada jesuita ubicada frente a la Clínica de Cuyo, sobre avenida Vicente Zapata, para pedir por la salud de Juan Cruz Yacopini.

La convocatoria comenzó en la tarde del martes a través de un mensaje que circuló en redes sociales y grupos de WhatsApp, en el que se invitaba a los mendocinos a participar de una misa y de un rezo del rosario este miércoles a las 10 de la mañana, con el objetivo de enviar fuerza y esperanza al reconocido deportista mendocino.

Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini La convocatoria fue a las 10 de la mañana en la explanada del templo jesuita ubicado en inmediaciones de la Clínica de Cuyo. Rodrigo D´Angelo / MDZ “Quienes quieran y puedan, son 20 minutos, los invitamos a que desde donde estén, a esa misma hora, unamos nuestros corazones y recemos un rosario enviando fuerza, fe y amor, todos tirando para el mismo lado, para Juan Cruz Yacopini”, decía el texto.

WhatsApp Image 2025-12-24 at 10.09.52 Cadena de oración por Juan Cruz Yacopini. Rodrigo D´Angelo / MDZ Anhelando por la recuperación del joven de 26 años, cientos de mendocinos dijeron presente en la misa del templo jesuita, ubicado a metros de la Clínica de Cuyo, en donde Yacopini permanece internado.

Cómo sigue la salud de Juan Cruz Yacopini Mientras tanto, el estado de salud de Juan Cruz Yacopini continúa siendo delicado, aunque en las últimas horas se registraron algunos signos de estabilidad que permiten sostener la expectativa. El deportista permanece en terapia intensiva, bajo monitoreo permanente de un equipo médico especializado que sigue de cerca su evolución clínica.