Juan Cruz Yacopini fue operado a 11 días de su grave accidente

Si bien la operación salió bien, el joven de 26 años permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado tras el grave accidente que sufrió.

La atención sigue puesta en Juan Cruz Yacopini, quien fue sometido a una delicada cirugía este martes en la Clínica de Cuyo. El joven de 26 años permanece internado desde hace 11 días, en estado crítico y con pronóstico reservado tras el grave accidente que sufrió. La intervención se concretó luego de que los médicos consideraran que su cuadro había alcanzado “los parámetros de estabilidad necesarios”.

Hace 11 días, el piloto sufrió un grave accidente en El Carrizal. Según se informó, estaba con amigos cuando se arrojó al agua de cabeza y golpeó contra un banco de arena. El impacto le provocó severas lesiones en la zona cervical, motivo por el cual fue trasladado de urgencia y quedó bajo cuidados intensivos.

Aunque no hubo un parte oficial detallado de la cirugía, desde el entorno del joven señalaron que “era fundamental esperar el momento adecuado” para avanzar con la intervención. Tras ser intervenido quirúrgicamente, se aguarda la evolución del joven.

La operación estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de neurocirujanos y traumatólogos especialistas en columna. Los profesionales siguieron de cerca la evolución de Juan Cruz Yacopini desde su ingreso, el viernes 19 de diciembre, cuando presentaba un cuadro de extrema gravedad.

Pese a la complejidad del procedimiento y a la duración de la cirugía, el resultado fue considerado positivo. “La operación salió bien, pero hay que esperar”, indicaron desde el entorno del joven.