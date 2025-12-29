El emotivo mensaje de Carlos Sainz para Juan Cruz Yacopini en la antesala del Dakar

El español, múltiple campeón del Dakar , expresó públicamente su respaldo al mendocino, con quien supo competir dentro de la categoría Ultimate del Mundial de Rally Raid. El mensaje fue compartido en la previa de una nueva edición de la competencia más exigente del calendario off-road, que este año no contará con la presencia de Yacopini .

“Este es un mensaje de amor u cariño a Juan Cruz Yacopini . No nos va a acompañar este año en el Dakar, por el accidente que tuvo en Argentina, y desde aquí quiero mandarle todo el cariño de la familia Sainz y decirle que estamos pensando en ti, convencido de que te vas a recuperar”, expresó Carlos Sainz, quien luego cerró: “Espero verte pronto amigo”.

Desde hace diez días, Juan Cruz Yacopini permanece internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo. El joven deportista, de 26 años, sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal, cuando se arrojó desde una lancha hacia una zona de escasa profundidad del embalse.

Como consecuencia del impacto, sufrió una severa lesión en la columna con compromiso medular. La semana pasada, además, presentó un cuadro de neumonía, que fue tratado con medicación específica. Desde su entorno confirmaron que el piloto se encuentra sedado, aunque en los últimos días los médicos realizaron pruebas para evaluar su respiración autónoma, con resultados positivos.

juan cruz yacopini Carlos Sainz le envió un fuerte apoyo a Juan Cruz Yacopini tras su grave accidente. Instagram @juanxyacopini

Cuándo será operado el piloto mendocino

En los últimos días, los especialistas redujeron nuevamente la dosis de sedantes para evaluar su evolución. En ese contexto, comprobaron que estaba consciente, aunque debieron volver a sedarlo tras un episodio de angustia. Personas cercanas a la familia señalaron que Juan Cruz Yacopini logra comunicarse mediante gestos con los ojos, expresiones faciales y movimientos de los labios.

Desde la semana pasada, el equipo médico aguarda que el joven reúna las condiciones necesarias para someterlo a una intervención quirúrgica. Si el cuadro se mantiene estable, todo indica que la operación se realizará este martes y tendrá como objetivo inmovilizar el cuello.

Según informaron fuentes cercanas a la familia, se llevaron adelante interconsultas para evaluar un eventual traslado a un centro de mayor complejidad. Sin embargo, los especialistas coincidieron en que el tratamiento aplicado es el adecuado, por lo que la cirugía se realizará en la Clínica de Cuyo.