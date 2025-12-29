Cómo sigue el estado de salud de Juan Cruz Yacopini y cuándo lo operarán

Desde hace diez días Juan Cruz Yacopini está internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo. El joven deportista de 26 años sufrió un grave accidente en el dique El Carrizal tras arrojarse desde una lancha a una zona de poca profundidad del embalse.

En el accidente Juan Cruz Yacopini sufrió una grave lesión en la columna, con compromiso medular. La semana pasada el joven contrajo neumonía, afección de la que fue tratado con medicamentos.

Además, desde su entorno indicaron que está sedado. La semana pasada los médicos hicieron pruebas para ver si podía respirar por sus propios medios y el resultado fue positivo.

En los últimos días, los especialistas volvieron a bajar la dosis de medicamentos para ver cómo reaccionaba y comprobaron que estaba consciente, pero como presentó un cuadro de angustia, volvieron a sedarlo.

Personas cercanas a la familia indicaron que Juan Cruz Yacopini se comunica bien porque escucha, hace gestos con los ojos, la cara y mueve los labios.

Todo indica que Juan Cruz Yacopini será operado el martes en la Clínica de Cuyo.

Cuándo operan al joven deportista

Desde la semana pasada, los médicos esperan que Juan Cruz Yacopini presente las condiciones óptimas para someterlo a una cirugía.

Si todo sigue estable como hasta el momento, todo indica que este martes el joven será operado y el objetivo es inmovilizar el cuello.

Según informaron fuentes cercanas a la familia, realizaron interconsultas para evaluar si era necesario el traslado a un hospital de mayor complejidad y todos los especialistas coincidieron en que el abordaje del paciente era el correcto, por lo tanto Juan Cruz Yacopini será operado en la Clínica de Cuyo.

Juan Cruz Yacopini es campeón mundial de Rally.

Quién es Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini es un destacado deportista mendocino, campeón mundial de Rally. Estaba en preparación para participar del Dakar, tras haber tenido un 2025 muy exitoso. Su familia es propietaria de una de las concesionarias de autos más importantes de Mendoza.

El viernes 19 de diciembre estaba en el dique El Carrizal con un grupo de amigos. Allí se arrojó al agua de cabeza en una zona de baja profundidad y se golpeó fuertemente; generando una grave lesión.

En el momento fue asistido por médicos de emergencias que lograron salvarlo de un paro cardíaco que le dio tras el golpe. En primera instancia, fue trasladado al Hospital Perrupato y luego lo derivaron a la Clínica de Cuyo.

Juan Cruz Yacopini tiene una lesión cervical grave, con vértebras comprometidas e inflamación medular. Tras las evaluaciones realizadas se confirmó que no existe daño cerebral. Tras el accidente hubo muestras de solidaridad y acompañamiento de la comunidad mendocina.