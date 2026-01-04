El gesto de Franco Colapinto con Kevin Benavides tras el arranque del Rally Dakar 2026

Mientras para los pilotos de Fórmula 1 los primeros días de enero están marcados por el descanso y la preparación física, para los especialistas del rally raid es el momento de mayor exigencia del año. Este sábado comenzó el Rally Dakar 2026, la competencia más dura del calendario mundial, con una fuerte presencia argentina en distintas categorías .

Luego de la disputa del prólogo, una etapa inicial pensada para ordenar la largada y tomar contacto con el terreno, dos disciplinas que parecen lejanas encontraron un punto de unión. Franco Colapinto , piloto argentino de F1, y Kevin Benavides , referente del Dakar , protagonizaron un intercambio en redes sociales que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

Aunque el prólogo no define posiciones clave —en autos no otorga puntos—, la jornada tuvo un significado especial para Benavides . El salteño afronta su primer Dakar al mando de un auto, dentro de la categoría Challenger, tras haber conquistado la competencia en motos en 2021 y 2023, lo que marcó un cambio importante en su carrera deportiva.

"¡Largamos yaaa! Hoy tuvimos el prólogo. 22km combinando pistas rápidas y unos valles de piedras, salimos a hacerlo bien y prolijo. Nos quedamos con un 7mo puesto, feliz con mi posición para largar mañana con la etapa 1. Vamooos, gracias a todos por la buena hinchada".

Entre los cientos de comentarios apareció el aliento de Franco Colapinto, quien le escribió: "Dale Iron Man vamooooooooo ". El mensaje no pasó inadvertido y generó una respuesta inmediata del propio Benavides, que contestó con complicidad: "A la orden, Jarvis ".

benavides colapinto Franco Colapinto y un apoyo especial a Kevin Benavides en redes. Instagram

El origen del apodo

El apodo de superhéroe que Colapinto utilizó -y que no pasó desapercibido- no es casual. Kevin Benavides explicó tiempo atrás el motivo de esa referencia en una entrevista con La Nación, donde reconoció su admiración por el universo Marvel y, en particular, por Iron Man. "Quizás es el que más me representa porque sería lindo ser de hierro. Aunque ya un poco de eso tengo en el cuerpo", comentó entonces, en alusión a las múltiples operaciones que debió atravesar a lo largo de su carrera.