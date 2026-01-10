Vuelve el Rally Dakar 2026: tras el descanso, así será la durísima Etapa 7 rumbo al sur de Arabia Saudita

El parate sirvió para recargar energías, pero desde este domingo el Rally Dakar entra en su tramo más bravo, con una etapa larga, técnica y decisiva.

Nasser Al-Attiyah recuperó el liderazgo del Dakar y hoy tendrá una etapa clave para consolidarse en la cima.

La 48ª edición del Rally Dakar alcanzó su jornada de descanso tras la disputa de la Etapa 6, desarrollada el viernes 9 de enero. Con ese tramo finalizado, motos, autos y camiones arribaron a Riad, punto neurálgico de la competencia y sede del esperado alto en el calendario.

Este sábado la actividad deportiva se detuvo oficialmente para los pilotos, que aprovecharon la pausa para recuperar energías después de seis días de exigencia extrema en el desierto saudí. De todos modos, la jornada no quedó completamente vacía: hubo compromisos con la prensa y distintas acciones institucionales.

Quienes no tuvieron respiro fueron los mecánicos, protagonistas silenciosos del Dakar. Con los vehículos todo el día en el parque de asistencia, los equipos técnicos encararon una intensa tarea de mantenimiento, reparaciones y ajustes finos pensando en la segunda mitad de la carrera.

La Etapa 7 aparece como la más exigente del Rally Dakar dakar etapa7 La actividad del Rally Dakar continuará este domingo, cuando se llevará a cabo la exigente Etapa 7. Dakar.com La competencia se reanudará este domingo 11 de enero con la Etapa 7, que unirá Riad con Wadi ad-Dawasir y marcará el inicio del recorrido hacia el sur de Arabia Saudita. Será una de las jornadas más duras de la edición, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace, para un total de 876 kilómetros.

El trazado combinará arena, alta velocidad y sectores de navegación compleja entre arbustos tupidos, además de zonas de dunas más abiertas que exigirán máxima concentración y una lectura precisa del terreno. La organización anticipa un tramo demandante, clave para empezar a definir el rumbo del Dakar en su semana final.