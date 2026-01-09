La primera sanción de la Fórmula 1 2026: un piloto largará penalizado en el Gran Premio de Australia

Se conoció la sanción que un piloto de la Fórmula 1 deberá cumplir en Australia tras su último paso por la categoría.

Un estudio comparativo de ritmo ordenó a los 21 pilotos de la temporada.

Valtteri Bottas volverá a competir en la Fórmula 1 en la temporada 2026 como piloto de la flamante escudería Cadillac, que se suma a la grilla de la máxima categoría del automovilismo. El finlandés inicia así una nueva etapa tras su salida de Mercedes, donde había quedado relegado y regresó como piloto reserva del joven italiano Kimi Antonelli en 2025.

Sin embargo, el comienzo del campeonato no será ideal para Bottas. El experimentado corredor deberá cumplir una sanción pendiente de su anterior paso por la categoría, cuando competía para Sauber, y que impactará de lleno en la primera fecha del calendario.

Valtteri Bottas deberá perder cinco puestos en la grilla del primer GP de la temporada valtteri bottas.jpg El finlandés Valteri Bottas comenzará el campeonato con una penalización heredada de su último paso por la F1. Instagram @valtteribottas En el Gran Premio de Australia, que se disputará en Melbourne, Bottas perderá cinco posiciones en la parrilla de salida como consecuencia de una penalización deportiva que quedó vigente.

A su favor, el piloto había cerrado la temporada 2024 con una sanción adicional de tres puntos en la superlicencia por la misma infracción, aunque esa pena tenía validez solo por doce meses. Al no competir durante todo 2025, esos puntos caducaron y no se trasladaron a 2026.

Checo Pérez y Valeteri Bottas Valtteri Bottas y Checo Pérez, los elegidos por Cadillac. @Cadillac_F1 El origen del castigo se remonta al último Gran Premio de 2024, disputado en Abu Dhabi. Allí, Bottas protagonizó un incidente con Kevin Magnussen, por entonces piloto de Haas, tras un error de cálculo en una maniobra de frenado.