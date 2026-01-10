Atención, Franco Colapinto: Alpine frenó el estreno del A526 en Barcelona por un problema inesperado

A horas de salir a pista, Alpine metió el freno de mano y encendió las alarmas justo cuando crecía la expectativa por el estreno del nuevo auto de Colapinto.

Alpine decidió posponer el estreno en pista del A526, el monoplaza con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo tenía previsto rodar este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero modificó su planificación a último momento y aplazó el debut del auto que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La escudería francesa no brindó una explicación oficial sobre el motivo del cambio de agenda, aunque la decisión generó ruido puertas adentro en un momento clave de la preparación. El objetivo de Alpine era acumular kilómetros antes del inicio formal de la pretemporada y comenzar a evaluar el comportamiento del coche.

Por qué Alpine retrasó el estreno del A526 en Barcelona alpine Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos titulares de Alpine. Instagram @alpinef1team Según informó el portal español Grada 3, el retraso estaría vinculado a la motorización Mercedes, que Alpine utilizará desde esta temporada. De acuerdo a versiones citadas por el periodista Jorge Peiró, el aplazamiento podría estar relacionado con la entrega de información técnica vinculada a la nueva unidad de potencia.

Por ahora, la fecha exacta del debut en pista del A526 no fue confirmada. En Enstone mantienen la intención de realizar el shakedown antes del 26 de enero, cuando comenzarán los test colectivos de la Fórmula 1 en Barcelona. Otra ventana posible para ese ensayo privado se ubica entre el 20 y el 22 de enero, también en el trazado catalán.

La demora genera cierta inquietud, ya que el salto a la motorización Mercedes implica un cambio profundo en la arquitectura del auto y en la integración técnica. Tanto Colapinto como Gasly esperan ese primer contacto en pista para comenzar a evaluar el rendimiento real del nuevo paquete.