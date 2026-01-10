Luis Advíncula fue presentado en su nuevo club e hizo un balance de su paso por Boca con un guiño a Riquelme

Luis Advíncula contó por qué rescindió su contrato con Boca y habló de sus cuatro años y medio en el Xeneize, con agradecimiento incluido para Riquelme.

Luis Advíncula en Uruguay para sumarse al plantel de Alianza Lima, que realiza la pretemporada en ese país.

El lateral derecho peruano Luis Advíncula comenzó una nueva etapa en su carrera. Tras rescindir su contrato con Boca, el lateral viajó a Uruguay (donde su nuevo equipo realiza la pretemporada) para convertirse en refuerzo de Alianza Lima, donde fue presentado con un fuerte agite en redes sociales.

“Rompemos las redes en 3, 2, 1…”, escribieron desde el club antes del anuncio oficial. Minutos después llegó la confirmación que desató la euforia en los hinchas blanquiazules: “Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!”, publicaron desde Alianza tras la revisión médica realizada en Lima.

Luis Advíncula firmó con Alianza Lima tras cinco años en Boca Embed , . Luis Advíncula ya defiende nuestros colores.¡ ! pic.twitter.com/H2tg8fzNww — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 10, 2026 Luego de la presentación, Advíncula se trasladó a Uruguay, donde su nuevo equipo realiza la pretemporada. Allí, en Punta del Este, el lateral habló con TyC Sports e hizo un balance de su paso por Boca, club en el que estuvo cuatro años y medio. “La verdad que se resolvió todo muy bien. Fue un tema familiar y el club me ayudó a venir”, explicó sobre su salida.

El peruano también evaluó su ciclo en el Xeneize. “Estoy contento con mi paso por Boca. Si bien en los últimos no estuve muy bien, creo que en líneas generales fue muy bueno”, señaló. Además, reconoció que “las cosas no salieron como quería en los últimos años”, pero destacó el trato recibido: “Me trataron muy bien y siempre voy a estar muy agradecido”.

El agradecimiento del Rayo a Juan Román Riquelme En ese contexto, Advíncula volvió a remarcar que su rescisión se dio por “motivos personales” y le dedicó unas palabras a Juan Román Riquelme. “Hablé con Riquelme y le agradecí, porque accedió de inmediato a lo que planteé. Me trataron muy bien”, subrayó.