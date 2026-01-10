Sonríe Costas: después de varios idas y vueltas, Matko Miljevic será nuevo jugador de Racing

Cuando parecía que la operación se había caído, la Academia y el Globo llegaron a un acuerdo y Matko Miljevic será el segundo refuerzo del equipo de Costas.

Cuando parecía que el pase estaba caído, en las últimas horas del viernes se confirmó una gran noticia para Racing y Gustavo Costas: Matko Miljevic, la gran figura de Huracán, será el segundo refuerzo de la Academia en este mercado de pases tras el arribo de Valentín Carboni.

"En este momento, el pase de Miljevic está caído. Racing se cansó de las idas y vueltas de Huracán", habían dicho desde la CD del cuadro de Avellaneda el pasado viernes por la tarde. Sin embargo, a las 23:40, ambas partes llegaron a un acuerdo en la forma de pago por la transferencia del volante creativo, quien firmará un contrato por cuatro años.

Después de varios días y vueltas, Matko Miljevic es nuevo jugador de Racing En cuanto a los números, Racing pagará US$3.000.000 por el 80% del pase de Matko y en la próximas horas, el exfutbolista de Newell’s esperará el llamado para pasar por la revisión médica con la Academia (no sería este sábado debido a que no dan los tiempos), club por el que metió mucha presión para llegar.

Miljevic Boca Huracán Matko Miljevic es nuevo refuerzo de Racing. FotoBaires El cierre de esta situación fue posible luego de que tanto la Academia como Huracán accedieran a negociar y llegar a un acuerdo sobre la modalidad de pago del pase, el cual se abonará en seis pagos de 500.000 dólares cada uno.