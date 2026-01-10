¡Alarma en Boca! El poderoso equipo que busca a Alexis Cuello y enviaría una oferta superadora

En las últimas horas, apareció un nuevo club interesado en Alexis Cuello que estaría dispuesto a bajar una cifra más alta que la del Xeneize. De quién se trata.

Alexis Cuello se transformó en uno de los protagonistas de este mercado de pases del fútbol argentino. El delantero, que fue una de las figuras de San Lorenzo en 2025, esta hace rato en el radar de Boca y todo parece indicar que su futuro será lejos de Boedo.

En el Xeneize lo tienen marcado como prioridad para reforzar el ataque, pero la negociación avanza con cautela y todavía no presentó una oferta formal. A raíz de eso, en las últimas horas apareció un nuevo interesado en el jugador de 25 años que, si se mete a negociar, le generaría un serio dolor de cabeza al club de la Ribera.

Fluminense se mete en la pelea por Alexis Cuello y ofrecería más que Boca Se trata de Fluminense, el poderoso equipo brasileño que, por pedido de Luis Zubeldia, ya preguntó condiciones y ya habría ofertado para quedarse con la ficha del atacante. El encargado de revelar esto fue Alejandro Oliva, el tesorero de Almagro, club que todavía tiene el 40% de Cuello (el otro 60 le pertenece al Ciclón, que habló en DSports Radio y dejó varios títulos sobre la negociación.

Con dedicatoria a Jehová. Alexis Cuello fue el goleador y el gran héroe de la tarde en el Nuevo Gasómetro. Foto: FotoBaires Fluminense mostró interés en Cuello y bajaría una oferta en las próximas horas. FotoBaires No creo que Boca compre el 60% del pase por un lado y el 40% restante, imagino que comprarán el 100%. Estamos a la espera. Hay una oferta de Brasil por todo el pase y, según los representantes de Cuello, es mejor que la de Boca. También hay otra no oficial de Rosario Central e Independiente, pero no le convenía a Almagro y a San Lorenzo. En una semana debería resolverse el tema", subrayó el dirigente.

Otra traba para el Xeneize: la cifra que pretende Almagro Además, Oliva fue claro sobre el monto que pretende Almagro por el porcentaje que le corresponde del futbolista: US$2.000.000. "Para Almagro es un paso económico muy importante para encarar todas las obras que estamos haciendo. Ese dinero es muchísimo y nos daría una libertad para crecer en lo institucional", agregó.