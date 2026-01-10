¡Sorpresivo! La postura de Maher Carrizo ante el inminente acuerdo de River con Vélez por su fichaje

River avanzó fuerte y está próximo a acordar los términos con Vélez para que Maher Carrizo se convierta en el cuarto refuerzo. La decisión del jugador.

En River hay ansiedad y, a la vez, incertidumbre por la situación de Maher Carrizo. El club de Núñez avanzó fuerte en las negociaciones con Vélez para que el extremo de 19 años se convierta en el cuarto refuerzo de 2026.

La joya del Fortín es un viejo anhelo de Marcelo Gallardo, que ya lo pidió el mercado pasado y ahora volvió a insistir por él, y la dirigencia del Millonario le ofreció a la del Fortín US$6.000.000 para quedarse con el 50 por ciento de su pase. Si bien el acuerdo entre clubes está prácticamente encaminado, todavía falta la puntada final y la novela sigue abierta.

La tajante postura de Maher Carrizo ante la oferta de River El punto que hoy frena el desenlace no pasa por el club de Liniers, sino por el propio futbolista: Carrizo todavía no dio el ok para llegar a Núñez porque prioriza jugar en Europa y mantiene viva la ilusión de que llegue un ofrecimiento. El atacante, que fue una de las figuras de la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20 de Chile, quiere evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión clave para su carrera.

Carrizo es producto de la FáVrica de Vélez y está a punto de hacer historia con la Selección Sub 20. Carrizo no está convencido de ir a River y su prioridad es Europa. ¿Se cae su llegada? FotoBaires En medio de este panorama, apareció esa chance que el juvenil tanto esperaba. El Feyenoord de Holanda mostró un interés concreto para llevarlo al Viejo Continente y, si bien la propuesta no iguala los números que River puso sobre la mesa, el atractivo es grande y el delantero del Fortín no descarta la chance de pasar al fútbol neerlandés.