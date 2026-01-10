Amistosos de pretemporada: Maher Carrizo jugó en Vélez, Enzo Pérez debutó en Argentinos y más

Aunque la pelota todavía no empezó a rodar de manera oficial, el fútbol argentino ya empezó a moverse. En plena pretemporada , varios equipos disputaron amistosos de verano con el objetivo de sumar rodaje, probar variantes y empezar a delinear el once para el arranque de la competencia.

Uno de los focos estuvo puesto en Argentinos, donde Enzo Pérez tuvo su debut con la camiseta del Bicho, y en Vélez, donde Maher Carrizo volvió a sumar minutos en medio del interés de River. Además, Huracán y Lanús protagonizaron una jornada intensa en La Quemita.

Vélez jugó dos amistosos ante Midland, último campeón de la Primera B Metropolitana. El primero terminó 1 a 1, con gol de Braian Romero para el equipo de Guillermo Barros Schelotto. El segundo fue victoria 1 a 0 para el conjunto del ascenso.

Maher Carrizo fue titular en el amistoso de Vélez frente a Midland.

En el primer encuentro, Vélez formó con Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Gómez; T. Andrada, Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini; Pellegrini, Braian Romero y Alex Verón.

En el segundo partido apareció una de las notas destacadas: Maher Carrizo fue titular y volvió a sumar minutos. Además, Joaquín García regresó a las canchas tras casi un año, luego de una fractura de tobillo. El once fue: Montero; Lagos, Silvero, Magallán, Escobar; Valdés, Baeza, Arias; Carrizo, Godoy y Pizzini.

Argentinos vs. Sacachispas

Argentinos vs Sacachispas Argentinos se impuso a Sacachispas en dos amistosos. Prensa Argentinos Juniors

El equipo de Nicolás Diez tuvo una jornada positiva ante Sacachispas en el Centro de Fútbol Profesional. Se disputaron dos partidos de 70 minutos cada uno.

En el primero, Argentinos ganó 4 a 0 con goles de Gino Infantino (2), Lautaro Giaccone de penal y Tomás Molina. Allí se produjo el debut de Enzo Pérez, que fue titular. El Bicho formó con Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Thiago Yanez, Claudio Bravo; Enzo Pérez, Francis Mac Allister; Gino Infantino, Gastón Bouhier, Lautaro Giaccone y Tomás Molina.

El segundo amistoso fue más parejo y terminó 1 a 0 a favor de Argentinos, con gol de Diego Porcel.

Huracán vs. Lanús

Huracán Lanús El Toto Salvio jugó en Lanús frente a Huracán. Prensa Lanús

Huracán y Lanús jugaron dos amistosos en el predio de La Quemita, ambos con tiempos de 30 minutos. En el primero, el Globo se impuso por 2 a 1 con goles de Lescano y Giménez, mientras que Walter Bou descontó para el Grana. El segundo cruce terminó 0 a 0.

Mauricio Pellegrino formó a Lanús con Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Luciano Romero, Alexis González; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Lucas Besozzi, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Walter Bou.

Por el lado de Huracán, Diego Martínez alineó a Hernán Galíndez; Campo, Nervo, Paz, Lescano; Leonel Pérez, Waller; Bisanz, Peralta, Sequeira y Giménez.

Central Córdoba vs. Belgrano

Central Córdoba y Belgrano se enfrentaron en Villa Esquiú, con dos partidos de 35 minutos por tiempo. El primer cruce fue triunfo del Pirata por 1 a 0, con gol de Lisandro López. En el segundo, empataron 1 a 1: Lautaro Gutiérrez marcó para el local y Diego Barrera para el Ferroviario.

Lucas Pusineri paró a Central Córdoba con Alan Aguerre; José Gómez, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Fernando Martínez, Federico Rodríguez, Fernando Juárez, Horacio Tijanovich; Joaquín Flores y Ezequiel Naya.

Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, formó con Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Francisco González Metilli, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.