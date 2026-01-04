Después de cerrar a Carboni, Racing pagará US$ 3.000.000 por otro refuerzo que pidió Gustavo Costas

Racing no se conforma y volvió a meter un golpe fuerte en el mercado para ir por todo en la próxima temporada.

Gustavo Costas corre de felicidad porque la dirigencia le está trayendo los refuerzos que pidió para su Racing modelo 2026.

Racing continúa moviéndose con decisión en el mercado de pases y, tras cerrar el arribo de Valentín Carboni, acordó la llegada de otro refuerzo que era prioridad para Gustavo Costas. La dirigencia encabezada por Diego Milito avanzó en las últimas horas y cerró una operación importante para fortalecer el plantel de cara a 2026.

Según informó Germán García Grova, la Academia llegó a un acuerdo con Huracán por el pase de Matko Miljevic. Después de varias semanas de negociaciones, el volante ofensivo nacido en Miami se convertirá en nuevo jugador de Racing y se sumará al equipo en el inicio de la pretemporada.

Racing cerró a Matko Miljevic para potenciar el ataque en 2026 Huracán - Boca Matko Miljevic fue una pieza clave de Huracán, donde ya lo empiezan a extrañar. @CAHuracan La operación se cerró en US$ 3.000.000 por el 80% de la ficha, y el futbolista firmará contrato por cuatro años. La llegada del mediocampista responde a un pedido concreto del cuerpo técnico, que buscaba sumar desequilibrio, dinámica y gol en los metros finales.

Miljevic viene de tener continuidad en Huracán y su desembarco en Avellaneda también representa una oportunidad clave a nivel selección. El jugador integra la selección de Estados Unidos y apunta a ganar mayor visibilidad en un club protagonista para meterse en la lista rumbo al Mundial 2026.