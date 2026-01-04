Después de cerrar a Carboni, Racing pagará US$ 3.000.000 por otro refuerzo que pidió Gustavo Costas
Racing no se conforma y volvió a meter un golpe fuerte en el mercado para ir por todo en la próxima temporada.
Racing continúa moviéndose con decisión en el mercado de pases y, tras cerrar el arribo de Valentín Carboni, acordó la llegada de otro refuerzo que era prioridad para Gustavo Costas. La dirigencia encabezada por Diego Milito avanzó en las últimas horas y cerró una operación importante para fortalecer el plantel de cara a 2026.
Según informó Germán García Grova, la Academia llegó a un acuerdo con Huracán por el pase de Matko Miljevic. Después de varias semanas de negociaciones, el volante ofensivo nacido en Miami se convertirá en nuevo jugador de Racing y se sumará al equipo en el inicio de la pretemporada.
Racing cerró a Matko Miljevic para potenciar el ataque en 2026
La operación se cerró en US$ 3.000.000 por el 80% de la ficha, y el futbolista firmará contrato por cuatro años. La llegada del mediocampista responde a un pedido concreto del cuerpo técnico, que buscaba sumar desequilibrio, dinámica y gol en los metros finales.
Miljevic viene de tener continuidad en Huracán y su desembarco en Avellaneda también representa una oportunidad clave a nivel selección. El jugador integra la selección de Estados Unidos y apunta a ganar mayor visibilidad en un club protagonista para meterse en la lista rumbo al Mundial 2026.
Los números de Miljevic en su carrera
A lo largo de su carrera, el volante ofensivo disputó 102 partidos oficiales, con 12 goles y 10 asistencias, sumando sus pasos por Argentinos Juniors, CF Montreal, Newell’s y Huracán. Además, marcó un gol en dos presentaciones con el seleccionado mayor estadounidense. Racing sigue sumando piezas y deja en claro que va en serio por los grandes objetivos del año.