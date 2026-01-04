La mala noticia que recibió River en el inicio de la parte más dura de la pretemporada

En el momento más exigente de la pretemporada, el plantel y cuerpo técnico de River recibieron la primera mala noticia del 2026.

El inicio de la parte más dura de la pretemporada le trajo una mala noticia a River. En el décimo día de trabajos, y segundo en San Martín de los Andes, el arquero Franco Armani sufrió una fuerte molestia en el gemelo derecho durante el doble turno del domingo y, tras los estudios médicos, se confirmó una lesión muscular.

Los partidos amistosos que se perderá Franco Armani Franco Armani y Marcelo Barovero Franco Armani, junto a Marcelo Barovero, recientemente incorporado al CT como entrenador de arqueros. @RiverPlate El arquero será baja por aproximadamente tres semanas, lo que lo dejará afuera de los dos amistosos confirmados en Uruguay: el 11 de enero ante Millonarios y el 17 frente a Peñarol, ambos en el Campus de Maldonado. De todos modos, en el cuerpo técnico hay moderado optimismo para que llegue con lo justo al debut en el Apertura ante Barracas Central, previsto para el fin de semana del 25 de enero.

La evolución de Armani en los próximos días será clave. Entre trabajos de kinesiología y ejercicios diferenciados, el objetivo es que la lesión no altere los planes de Marcelo Gallardo, que ya tenía previsto bajar las cargas luego de varias jornadas intensas en el sur para evitar más inconvenientes físicos.

El arquero que asoma para ser el reemplazante de Armani Jeremías Ledesma 16x9 Ante la ausencia de Franco Armani, Jeremías Ledesma tendrá la oportunidad de demostrar sus condiciones en el arco de River. @conanledesma La baja del Pulpo le abre una oportunidad inesperada a Jeremías Ledesma, que podría ser titular en los amistosos de verano mientras analiza ofertas para sumar minutos. Talleres y Rosario Central lo siguen de cerca, aunque esta chance de mostrarse también puede ser determinante. Ezequiel Centurión, recientemente regresado de su cesión en Independiente Rivadavia, también está en consideración.