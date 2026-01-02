Atento, Racing: el equipo de la MLS que se sumó la pelea por Matko Miljevic

Un equipo de la liga estadounidense se metió en la pelea por fichar al volante de Huracán y que estaba muy cerca de arribar a Racing.

Inter Miami irrumpió en la negociación por Matko Miljevic y se posicionó como un actor relevante en una operación que Racing mantiene abierta con Huracán. El club de la Florida sigue de cerca al mediocampista ofensivo y ya realizó averiguaciones formales, en un contexto en el que la Academia aún no logró destrabar el acuerdo con el conjunto de Parque Patricios.

La aparición de Inter Miami introduce un nuevo escenario y suma competencia directa por uno de los futbolistas más destacados del último año en el fútbol argentino.

El Inter Miami se sumó a la pelea por Matko Miljevic De acuerdo a la información difundida por César Luis Merlo, la franquicia estadounidense evalúa su incorporación dentro de un plantel que ya confirmó la continuidad de Luis Suárez, ejecutó la opción de compra de Rodrigo De Paul e incorporó al lateral español Sergio Reguilón. Pese a esos movimientos, el club aún dispone de un cupo disponible como jugador franquicia, condición bajo la cual podría avanzar por el volante de 24 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2006861344730136861&partner=&hide_thread=false Inter Miami pretende a Matko Miljevic. Hubo acercamientos con Huracán, aunque no todavía una oferta formal.

*Racing ofertó u$s 2.8M por el 80% del pase, pero para el Globo fue insuficiente. pic.twitter.com/9LjuYwir0z — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 1, 2026 Desde el entorno del futbolista, la alternativa de Inter Miami aparece como una posibilidad concreta. Miljevic nació en Florida, cuenta con antecedente en la MLS tras su paso por Montreal y representa a la selección de Estados Unidos a nivel internacional. Además, una eventual llegada al equipo donde juega Messi le permitiría mantenerse en la órbita de Mauricio Pochettino, actual entrenador del seleccionado estadounidense, en el camino hacia el Mundial 2026.