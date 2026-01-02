Academia de ilusiones: la declaración de Messi sobre Valentín Carboni que enloquece a los hinchas de Racing

Durante la Copa América 2024, Lionel Messi llenó de elogios al futbolista del Inter de Milán y que está a un paso de convertirse en refuerzo de la Academia.

La primera gran noticia del 2026 con respecto al mercado de pases del fútbol argentino la dio Racing y es que el equipo comandado por Gustavo Costas está a detalles de abrochar la llegada de Valentín Carboni, futbolista de la Selección argentina y campeón de la Copa América 2024.

La conexión para que esta operación se concrete se debe a la gran relación entre Diego Milito, presidente de la Academia, y Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán. La operación se concretaría en un préstamo por un año sin cargo ni opción de compra y además, el Neroazzurro le seguirá pagando el salario al futbolista.

El tremendo elogio de Lionel Messi a Valentin Carboni Este sería un gran refuerzo para Racing no solo por la calidad que tiene el jugador de 20 años sino también por los tremendos elogios que recibió por parte de Lionel Messi durante la Copa América en Estados Unidos: “Me parece que es un jugador que tiene un futuro bárbaro, presente y futuro. Hay que aprovecharlo, como a muchos chicos que vienen con mucha fuerza”, comenzó.

“Yo lo había visto en la Sub-20, pero creció muchísimo, es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, agregó el astro rosarino sobre el pibe que disputó un partido en ese certamen (ante Perú) y fue al banco sin sumar minutos en cinco ocasiones.

Los elogios de Lionel Messi a Valentín Carboni durante la Copa América 2024 TyC Sports Tal como destacó Lionel Messi, el talento de Valentín no es una novedad. Su proyección ya había quedado en evidencia durante su paso por la Selección Sub 20 dirigida por Javier Mascherano, donde disputó siete partidos: cuatro encuentros amistosos y tres correspondientes al Mundial 2023. Posteriormente, el mediocampista sumó minutos con la Selección argentina en tres amistosos a lo largo de 2024, aunque en octubre de ese mismo año su progresión se vio frenada por una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.