Quién es Morena Messi, la mujer que Leo mostró en Instagram cantando en el festejo de Año Nuevo

Lionel Messi subió una historia a su cuenta de Instagram donde se la ve a Morena, una de sus sobrinas, cantando en la celebración de Año Nuevo.

Lionel Messi compartió una historia de su sobrina, Morena, cantando en Año Nuevo y se volvió viral en redes.

Como suele ocurrir cada año, Lionel Messi aprovecha para pasar las fiestas junto a su familia en su Rosario natal, y con el paso de las horas, en la cuenta de Instagram del campeón del mundo y su esposa se dan a conocer algunas imágenes de la celebración.

La primera de todas fue el posteo que subió junto a Antonela Roccuzzo. "¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, fue el deseo expresado por el astro rosarino en la red social, acompañado de dos fotos en familia, junto a su mujer y otra de ellos dos junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Luego de esa publicación, Leo también subió una historia a su cuenta de IG en la cual grabó a Morena Messi, una de sus sobrinas, cantando una canción de cumbia que rápidamente se volvió viral. Además, la cuenta de la joven, que antes de ese posteo tenía alrededor de 20.000 seguidores, se hizo tendencia y ganó más de 300 mil followers en solo seis horas.

El video de la sobrina de Messi cantando en Año Nuevo El video de la sobrina de Messi cantando en Año Nuevo IG @leomessi Quién es Morena, la sobrina de Lionel Messi Morena Messi tiene 18 años y es hija de Rodrigo Messi, el hermano mayor del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien está casado con Florencia Parisi, con quien tiene otros dos hijos: Agustín y Benjamín.

La sobrina de Lionel Messi es amante de la música y la tiene como una de sus pasiones. Y esta no es la primera vez que se la puede ver en las redes sociales del futbolista del Inter Miami, ya que hace tres años, días después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022, Leo y toda su familia estuvieron presentes en su Fiesta de 15, en donde la joven cantó una canción de Emilia Mernes.