El mensaje de Lionel Messi para festejar el Año Nuevo junto a Antonela Rocuzzo y su familia en Rosario: "Ojalá sea un año..."

Lionel Messi recibió el 2026 junto a su familia en Rosario con un look relajado y muy veraniego. Además, escribió un mensaje en sus redes sociales.

Se terminó el 2025 y llegó el 2026, y con eso también comenzaron a aparecer las primeras fotos del nuevo año. Una de las que más se destacó en las primeras horas fue la de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, quien recibió el Año Nuevo con un posteo familiar en su cuenta de Instagram que supera el millón de "likes" en menos de una hora.

El posteo de Lionel Messi en sus redes sociales para darle la bienvenida al 2026 "¡¡Feliz 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos”, fue el deseo expresado por el astro en la red social, acompañado de dos fotos en familia, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y otra de ellos dos junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

En cuanto a la indumentaria, Leo eligió un look informal: chomba gris, bermudas blanca y zapatillas deportivas blancas. Por su parte, Antonela utilizó un llamativo body blanco y lo acompañó con unos hermosos tacos del mismo color. El astro argentino permanece de vacaciones en su ciudad natal, Rosario, antes de volver a Estados Unidos para comenzar una nueva pretemporada con el Inter Miami.

image El posteo de Messi y Antonela Roccuzzo para darle la bienvenida al 2026. IG @leomessi y @antonelaroccuzzo El 2026 que se le viene a Messi con el Mundial como gran objetivo En 2026, el campeón del mundo en Qatar 2022 tendrá como principales objetivos defender el título de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá con la Albiceleste, más la MLS y la Liga de Campeones de la Concacaf con la franquicia de la Florida.