Los mensajes de los jugadores de la Selección argentina para recibir el Año Nuevo

Comenzó el 2026 y los jugadores de la Selección argentina también iniciaron una nueva misión: defender la corona de ser campeón del mundo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

En medio de los festejos con sus familias, algunos de los futbolistas de la Scaloneta que estarán presentes en el continente norteamericano para la cita mundialista, aprovecharon para subir mensajes y posteos a sus redes sociales. Incluso, algunos como Alexis Mac Allister o Cuti Romero , quienes tendrán que salir a la cancha este 1 de enero para jugar por la fecha 19 de la Premier League (Alexis con el Liverpool vs. Leeds y Cuti con el Tottenham vs. Brentford).

"Un 2025 que me transmitió paz, que me hizo estar cerca de las personas que más amo y que me dio la posibilidad de volver a soñar y proyectar para lo que se viene!! El 2026 lo recibo con mucha adrenalina y entusiasmo de cumplir todo lo que me propongo ! Gracias por acompañarme siempre, LOS AMO! Salud", escribió Rodrigo de Paul en su cuenta de Instagram. Además, subió algunas imágenes de su temporada en el Inter Miami, la Selección, sus hijos, amigos y su pareja, Tini Stoessel.

Con un breve pero contundente mensaje, Lautaro Martínez subió su primera publicación del 2026: "Feliz año nuevo para todos".

Rodrigo De Paul cerró un gran 2025 con el Inter Miami.

"Gracias a todos por este 2025 lleno de gente linda !!!gracias Dios por tanta salud tanto amor y por todos los sueños cumplidos !!! les deseo lo mejor para este 2026 a todos !!! A empezar el año con mucha ilusión que quedan muchos sueños por cumplir ", escribió Paredes en su posteo.

image Leandro Paredes recibió el 2026 junto a toda su familia, esposa e hijos. IG @leoparedes20

Cuti Romero

"Despedimos el 2025 con el corazón lleno. Cada paso, cada aprendizaje y cada logro tuvieron sentido siempre. Y que mejor manera de arrancar este 2026 rodeados de amor, con ustedes @karencavaller mi hermosa familia", redactó Cuti Romero, en un carrusel con las imágenes más tiernas junto a sus hijos y su pareja. Además, también hay grandes fotos con la camiseta del Tottenham y de la Albiceleste.

image El tierno posteo de Cuti Romero junto a sus hijos y esposa. IG @cutiromero2

Alexis Mac Allister

"2025 un año lleno de emociones, el día más lindo de mi vida, noticias duras, Diogo, desafíos, aprendizaje, sueños cumplidos y muchas cosas más. Agradecimiento siempre especial a mi familia y amigos, como siempre, quienes están en todo momento. Gracias amor por traer al amor de nuestras vidas, te amamos Alaia ", publicó el volante del Liverpool en su posteo.

image Alexis Mac Allister y su publicación de Año Nuevo en sus redes sociales. IG @alemacallister20

Lisandro Martínez

"Comenzando el 2026 con ustedes es único, mi vida entera!! Las amo!! Feliz año nuevo a todos. Amor, paz, felicidad, salud. ♥ Brindamos por nuestra familia que están Argentina y nuestros abuelos que no están físicamente pero siempre en nuestros corazones Los amamos!!", fue el mensaje del Carnicero, una fija en la lista de Scaloni del Mundial 2026.

image Lisandro Martínez junto a su esposa e hija. IG @lisandromartinez

Nicolás Tagliafico

"Feliz año nuevo los queremos y les deseamos todo lo bueno para este 2026", escribió Nicolás Tagliafico, en un posteo compartido con su pareja, Carolina Calvagni.

image Nico Tagliafico recibió el 2026 junto a su esposa, Caro Calvagni. IG @tagliafico3

Nicolás Otamendi

"Agradece lo que viviste, aprende de lo que paso y prepárate para todo lo bueno que esta por venir. 2025 gracias >>> 2026 ", publicó el defensor, quien anunció que después de la Copa del Mundo no jugará más en la Selección argentina.