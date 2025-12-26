La durísima sanción que podría recibir el Cuti Romero tras ser expulsado en Tottenham-Liverpool

La Federación Inglesa acusó a Cristian Romero por "conducta agresiva" luego de ver la roja en la derrota de los Spurs ante los Reds por la fecha 17.

El Tottenham atraviesa un momento de mucha irregularidad en la Premier League y lejos de los primeros puestos (esta 14° con 22 puntos). Es por que la derrota 1-2 ante Liverpool del pasado sábado no hizo más que estirar el mal presente de los de Londres que, dicho sea de paso, dejó en el centro de la escena a Cristian Romero.

En ese partido, el campeón del mundo y capitán de los Spurs vio la roja a los 93 minutos luego de una acción desafortunada con Ibrahima Konaté. Luego de recibir una falta, el zaguero argentino lanzó una patada en caliente que impactó sobre el pecho del francés y rápidamente fue advertida por el árbitro John Brooks, quien no dudó en sacarle la segunda amarilla.

Sin embargo, el motivo por el que el Cuti se expone a una sanción mayor no es precisamente por la expulsión en sí, sino que por su posterior reacción. Con las pulsaciones a mil, Romero se retiró de la cancha entre reclamos y gestos hacia el juez principal y luego también la siguió con el cuarto árbitro, lo que agravó por completo el panorama debido al informe presentado por la Federación Inglesa.

Video: la expulsión del Cuti Romero en Tottenham-Liverpool Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2002461130849939622&partner=&hide_thread=false ¡EXPULSADO EL CUTI ROMERO SOBRE EL FINAL! ¿Alguien sabe qué le dijo al árbitro asistente a la pasada?Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/G1u5aTXBAB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025 La FA presentó un informe y el zaguero se expone a una dura sanción “Se consideró que el futbolista actuó de manera impropia al no abandonar con prontitud el terreno de juego y/o comportarse de forma confrontativa y/o agresiva hacia el árbitro del encuentro después de ser expulsado en el minuto 93”, expresó el escrito de la FA. A raíz de eso, el argentino, que de mínima se perderá el duelo de la próxima fecha ante Crystal Palace, podría recibir una suspensión de varias fechas.