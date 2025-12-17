La picante advertencia de un compañero del Cuti Romero en Tottenham de cara al Mundial 2026: "Si nos cruzamos..."

Un compañero de zaga del Cuti Romero en el elenco inglés, le lanzó una pícada advertencia en caso de que se enfrenten entre sí en la Copa del Mundo.

La pícara advertencia de un compañero del Cuti Romero en el Tottenham pensando en el Mundial 2026.

El Cuti Romero es considerado uno de los mejores defensores del mundo. Además de ser una pieza fundamental en la Selección argentina de Lionel Scaloni, el cordobés también se convirtió en el pilar de la defensa del Tottenham en las últimas temporadas.

Su gran presente en el equipo del norte de Londres también se debe a que a su lado se encuentra Micky Van de Ven, su compañero de zaga. El neerlandés y el argentino forman una las duplas más temibles en la Premier League y también en el mundo del fútbol.

Además, ambos tienen una gran relación dentro como fuera de la cancha, pero si hay algo que los diferencia a los dos es su nacionalidad y sobre todo por que uno es de Argentina y otro de Países Bajos, y fiel a su estilo, el Cuti Romero siempre aprovecha para recordarle la batalla de Lusail en el Mundial de Qatar 2022 que terminó en victoria y clasificación de la Albiceleste ante la Naranja en los penales.

La picante advertencia de Micky Van de Ven al Cuti Romero Ahora, consultado por un posible cruce entre ambos en el Mundial 2026, Van de Ven le lanzó una picante advertencia a su compañero de zaga en caso de que sus selecciones se vuelvan a ver las caras: "Hablamos una y otra vez sobre eso (un posibe Países Bajos vs. Argentina), y cada vez le decía, como él me decía a mí: 'Si venis con la pelota y te pones uno contra uno conmigo, te doy un golpe. No me importa que seas mi compañero'. Y él me respondió: 'Al revés, si empiezas a driblar como siempre y te pones en mi posición, no me importa, ¡bum!'", lanzó en diálogo con el podcast The Overlap.

El Tottenham de Cuti Romero ganó en casa ante Bodo/Glimt. Foto: EFE Micky Van de Ven, compañero del Cuti Romero en el Tottenham, le dejó una picante advertencia de cara al Mundial 2026. Foto: EFE A su vez, el exfutbolista del Wolfsburgo volvió a recordar las bromas del ex Belgrano de Córdoba para con él: "No dejaba de hablar de eso todo el tiempo. Le dije: 'Sí, tuviste suerte de que no estuviera allí, porque te mataba'", mencionó.