A quiénes votaron Messi y Scaloni en los The Best: el mejor para Leo no estuvo en el podio para el DT

La FIFA dio a conocer los votos de todos los sufragantes en los premios The Best y entre ellos aparecieron los del DT y el capitán de la Selección argentina.

Luciano Chiapasco

Se dieron a conocer los votos de Messi y Scaloni en los premios The Best. Foto: Archivo

El pasado martes por la tarde se llevó a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best. En una tarde donde se otorgaron diversos premios a futbolistas, el ganador al mejor jugador de la temporada masculino fue Ousmane Dembelé del PSG, quien también venía de quedarse con el Balón de Oro.

A diferencia de lo que hace France Football, en los The Best la FIFA publica los votos de todos los sufragantes en los que eligen los DT y capitanes de todas las selecciones, un periodista por país y hay votos por Internet de los fans.

Los votos de Lionel Messi y Lionel Scaloni en los premios The Best

En el caso de Argentina los que votaron fueron Lionel Messi y Lionel Scaloni. El astro rosarino eligió a Dembelé como el mejor del año, en segundo lugar lo puso a Kylian Mbappé del Real Madrid y en el tercero a Lamine Yamal del Barcelona. A su vez, en los entrenadores, la Pulga votó en primer puesto a Luis Enrique, el ganador del galardón, luego a Hansi Flick y tercero a Mikel Arteta.

Messi vot&oacute; a Dembel&eacute; como el mejor jugador masculino del 2025 en los The Best.

Messi votó a Dembelé como el mejor jugador masculino del 2025 en los The Best.

Por su parte, el oriundo de Pujato no votó lo mismo que Leo. En los jugadores puso en el primer puesto al delantero francés del Madrid y estuvo seguido por Pedri, el mediocampista del Barcelona, y por Lamine Yamal.

En cuanto a los entrenadores, Scaloni eligió a Luis Enrique como primero; Arteta en segundo lugar y Flick de tercero, algo similar a lo que votó Messi, pero puso al español del Arsenal primero antes que al alemán del conjunto culé.

