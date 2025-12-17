A quiénes votaron Messi y Scaloni en los The Best: el mejor para Leo no estuvo en el podio para el DT

La FIFA dio a conocer los votos de todos los sufragantes en los premios The Best y entre ellos aparecieron los del DT y el capitán de la Selección argentina.

Se dieron a conocer los votos de Messi y Scaloni en los premios The Best. Foto: Archivo

El pasado martes por la tarde se llevó a cabo una nueva ceremonia de los premios The Best. En una tarde donde se otorgaron diversos premios a futbolistas, el ganador al mejor jugador de la temporada masculino fue Ousmane Dembelé del PSG, quien también venía de quedarse con el Balón de Oro.

A diferencia de lo que hace France Football, en los The Best la FIFA publica los votos de todos los sufragantes en los que eligen los DT y capitanes de todas las selecciones, un periodista por país y hay votos por Internet de los fans.

Los votos de Lionel Messi y Lionel Scaloni en los premios The Best En el caso de Argentina los que votaron fueron Lionel Messi y Lionel Scaloni. El astro rosarino eligió a Dembelé como el mejor del año, en segundo lugar lo puso a Kylian Mbappé del Real Madrid y en el tercero a Lamine Yamal del Barcelona. A su vez, en los entrenadores, la Pulga votó en primer puesto a Luis Enrique, el ganador del galardón, luego a Hansi Flick y tercero a Mikel Arteta.

Dembele Messi Messi votó a Dembelé como el mejor jugador masculino del 2025 en los The Best. Foto: Albert Gea Por su parte, el oriundo de Pujato no votó lo mismo que Leo. En los jugadores puso en el primer puesto al delantero francés del Madrid y estuvo seguido por Pedri, el mediocampista del Barcelona, y por Lamine Yamal.