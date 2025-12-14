FIFA anunció cuándo se entregan los premios The Best: quiénes son los argentinos nominados
La gala de The Best ya tiene fecha y hora: Argentina contará con representantes en los premios al mejor arquero, a la afición y a los mejores goles del año.
La FIFA confirmó oficialmente la fecha de entrega de los premios The Best 2025, uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico internacional. La gala se llevará a cabo este martes en Doha, Qatar, donde se distinguirá a las principales figuras del fútbol mundial.
La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de FIFA.com desde las 14:00 de Argentina y marcará la décima edición de estos galardones. El evento reunirá a autoridades de la FIFA, leyendas del fútbol, jugadores, entrenadores y referentes del deporte en una cena de gala.
Te Podría Interesar
Los argentinos que compiten en The Best 2025
Entre los nominados figura Emiliano Dibu Martínez, candidato al premio a Mejor Arquero. El marplatense buscará conquistar la estatuilla por tercera vez, luego de haberla obtenido en 2022 y 2024.
También está nominado Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club, quien compite por el Premio The Best a la Afición de la FIFA gracias al gesto que recorrió el mundo: caminar desde Argentina hasta Río de Janeiro para asistir a la semifinal de la Copa Libertadores entre la “Academia” y Flamengo.
Presencia argentina en el Puskás y el Marta
El fútbol argentino tendrá además representación en los premios al mejor gol del año. En el Premio Puskás, destinado al fútbol masculino, aparecen Pedro de la Vega, por su gol en Cruz Azul vs Seattle Sounders, y Santiago Montiel, por su tanto en Independiente vs Independiente Rivadavia.
En el Premio Marta, correspondiente al fútbol femenino, Kishi Núñez es la representante argentina, nominada por su gol en el partido entre Argentina y Costa Rica, lo que completa la nómina albiceleste de cara a la gala que se realizará en Doha.
Lionel Messi, presente
Aunque no figura entre los candidatos al Premio The Best al mejor jugador, Lionel Messi será parte de la gala ya que integra la nómina de delanteros elegibles para conformar el Once Ideal, una de las distinciones que también entrega la FIFA.
Además, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son otros futbolistas de la Selección argentina que aspiran a integrar el equipo de estrellas de la temporada.
Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA
- Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
- Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea
- Aitana Bonmati, España y Barcelona
- Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
- Mariona Caldentey, España y Arsenal
- Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current
- Diani Kadidiatou, Francia y Olympique Lyonnais
- Melchie Dumornay, Haití y Olympique Lyonnais
- Patri Guijarro, España y Barcelona
- Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique Lyonnais
- Lauren James, Inglaterra y Chelsea
- Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
- Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
- Claudia Pina, España y Barcelona
- Alexia Putellas, España y Barcelona
- Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
- Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA
- Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain
- Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain
- Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München
- Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid
- Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain
- Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
- Pedri, España y Barcelona
- Raphinha, Brasil y Barcelona
- Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
- Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain
- Lamine Yamal, España y Barcelona
Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino
- Sonia Bompastor, Chelsea
- Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
- Seb Hines, Orlando Pride
- Renee Slegers, Arsenal
- Sarina Wiegman, Inglaterra
Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino
- Javier Aguirre, México
- Mikel Arteta, Arsenal
- Luis Enrique, Paris Saint-Germain
- Hansi Flick, Barcelona
- Enzo Maresca, Chelsea
- Roberto Martinez, Portugal
- Arne Slot, Liverpool
Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA
- Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham FC
- Cata Coll, España y Barcelona
- Christiane Endler, Chile y Olympique Lyonnais
- Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea
- Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride
- Chiamaka Nnadozie, Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion
- Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United
Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA
- Alisson Becker, Brasil y Liverpool
- Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma, Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City
- Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
- Manuel Neuer, Alemania y FC Bayern München
- David Raya, España y Arsenal
- Yann Sommer, Suiza e Internazionale Milano
- Wojciech Szczsny, Polonia y Barcelona
Nominados al Premio a la Afición de la FIFA
- Alejandro Ciganotto (ARG)
- Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
- Zakho fans (IRQ)