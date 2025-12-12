Festeja, Messi: el Inter Miami compró a Rodrigo de Paul por una impactante cifra económica

El Inter Miami anunció que harán uso de la opcion de compra del Motorcito para que se quede durante las próximas cuatro temporadas. ¿Cuánto pagaron?

Tras consagrarse campeón de la MLS Cup, el Inter Miami comenzó a planificar el armado de su plantel de cara al 2026 donde disputarán la Concachampions, la MLS y la Leagues Cup. La idea de las Garzas es poder retener a todas las figuras claves en la obtención del título y también poder fichar a algunos jugadores de renombre que le den un salto de calidad a la plantilla.

Ahora, en las últimas horas, el cuadro de la Florida hizo uno de sus primeros movimientos en el mercado de pases y se aseguró la continuidad de Rodrigo De Paul hasta fines de 2029. El Motorcito, que llegó a mitad de año al Inter Miami en condición de préstamo desde el Atlético de Madrid, fue una de las figuras del equipo de Mascherano y un gran socio de Messi dentro de la cancha.

El Inter Miami compró a Rodrigo De Paul: ¿cuánto dinero pagó? Tal es así, que las Garzas anunciaron que hicieron valer el uso de la opción de compra del mediocampista campeón del mundo para que siga vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas. Para ello tuvieron que pagar una cifra cercana a los 15 millones de euros.

image Además del monto base de la transferencia, la negociación también incluye detalles salariales significativos: al ser fichado, Rodrigo De Paul firmará un contrato que podría rondar los 10 millones de euros al año, cifra que refleja el impacto económico y deportivo del mediocampista en la franquicia floridense.