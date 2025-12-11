El gesto de Lionel Messi al recibir una camiseta de River en plena Messi Cup

Lionel Messi protagonizó una escena llamativa en la Messi Cup al recibir una camiseta de River tras la goleada del equipo argentino.

La imagen de Messi con la camiseta de River que fue tendencia en las redes.

La presencia de Lionel Messi en la Messi Cup volvió a generar momentos destacados fuera de la cancha. Luego del triunfo de River Plate por 5–1 ante Inter de Milán, el capitán de Inter Miami recibió un regalo especial y su reacción no pasó desapercibida.

El Millonario cerró su participación en el Grupo B con una exhibición. Lionel Messi, que se encontraba doblando la indumentaria, recibió una camiseta titular de River, blanca con la tradicional banda roja. El rosarino estuvo presente para seguir de cerca la actuación del conjunto de Núñez, que aún espera la definición del grupo.

Apenas recibió la prenda, Messi la extendió con ambas manos para apreciarla en detalle. Luego, la dobló y la dejó cuidadosamente a su lado en el banco donde estaba sentado. En imágenes posteriores se ve como el capitán de la Selección se retira con el regalo en la mano.

El gesto de Messi al recibir una camiseta de River en plena Messi Cup El historial de regalos de River a Lionel Messi No es la primera vez que el club de Núñez tiene este tipo de gestos con el capitán de la Selección Argentina. En distintas visitas, Messi ya había posado con camisetas de River, incluso con la número 10 en la espalda.

El vínculo respetuoso quedó nuevamente en evidencia durante el certamen juvenil, donde el Millonario volvió a obsequiarle una casaca, esta vez en el marco de un torneo internacional que reúne a grandes academias del fútbol mundial.