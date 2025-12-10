Antonela Roccuzzo, Tini Stoessel y una mendocina de fiesta total en Miami

Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel se sumaron a la alegría del Inter Miami y salieron de fiesta. La esposa de Lionel Messi y la novia de Rodrigo De Paul se reunieron con las chicas que son pareja de varios de los integrantes del equipo y celebraron el título de la MLS , el primero de la historia del club.

Es que el Inter Miami está de parabienes. Además del triunfo, Leo Messi fue seleccionado como el jugador más valioso de la MLS 2025, transformándose en el primer futbolista de la historia de la liga en ganar el Premio Landon Donovan en temporadas consecutivas.

Para Mendoza sin embargo, la noticia es que hay una mendocina en el grupo. Se trata de Carla Videla, la novia de Tadeo Allende. El cordobés, ex jugador de Godoy Cruz, es integrante del equipo del Inter Miami y Carla se encuentra afincada en esa ciudad con él.

Videla, quien en su momento incluso incursionó en programas de TV local junto a Agustín Neglia como conductor, fue reconocida en la provincia cuyana porque es la que, en la foto grupal, se encuentra enfundada en un outfit bordeaux exactamente al lado de Anto Roccuzzo, evidenciando un íntimo vínculo de amistad con ella.

Carla Lucía Videla fue la Reina de Luján de Cuyo elegida en el año 2015. La joven representó a Mayor Drummond y arrasó en la elección departamental.

IMG_8666 La foto oficial de Vendimia, tomada por el reconocido profesional Hugo Félix.

Ya el canto del primer voto signó a la ganadora: "¡Mayor Drummond!", gritó el locutor con júbilo y fue la primicia que se confirmó minutos más tarde: una votación en la que Carla Videla fue una topadora con los sufragios. En total, 59 fueron las veces que se escuchó el nombre de su distrito a viva voz en el escenario.

En ese entonces la joven lujanina contaba con 18 años, acababa de finalizar el colegio secundario, y todos los que estaban presentes en la fiesta remarcaban su simpatía y su profunda mirada de ojos verdes.

Carla también se destacó en la vanguardista producción de fotos que realizó MDZ en ese momento, que se denominó "princesas acuáticas" y se hizo debajo del agua. Te mostramos algunas de las tomas de Carla:

IMG_8675

IMG_8673

IMG_8672

IMG_8671

La popularidad y el cariño de los mendocinos hacia Carla fue tal que de hecho, en la encuesta realizada en MDZ hace poco más de diez años, el 47% de los lectores que votaron optaron por dos favoritas, las soberanas de Luján de Cuyo y Junín.

Rocío Tonini Valdivia, de Junín, también de 18 años, fue la que finalmente se coronó Reina Nacional en el teatro griego Frank Romero Day, pero en nuestra encuesta fue votada por el 21% de los lectores; mientras que Carla Videla logró el 26% de los votos y fue la preferida abosluta.