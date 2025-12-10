Milei en Noruega: su look desconcertó a todos y te lo mostramos

Se puso un mameluco de YPF. No te pierdas el look de Javier Milei que sorprendió a Noruega y reabrió el análisis sobre su estilo.

El descenso del avión presidencial en Oslo estuvo cargado de expectativas por el acto diplomático al cual Javier Milei asistiría, por la ceremonia donde María Corina Machado recibiría el Nobel de la Paz. Una instancia que reunió autoridades y emisarios de distintos países y que, sin embargo, apenas apareció el presidente argentino quedó claro que la conversación pública iba a desplazarse hacia su look.

Javier Milei volvió a mostrarse con el mameluco azul de YPF, una prenda que parece haberse convertido en una suerte de marca de su comunicación visual.

La escena mostró a Milei caminando junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, mientras la delegación oficial lo seguía con un protocolo que contrastaba con su elección estética. Mientras los funcionarios lucían ropa formal acorde al marco diplomático, el mandatario optó por el overol que ya había utilizado en reuniones internas, transmisiones de streaming y hasta en su residencia en Olivos.

Los medios internacionales destacaron la indumentaria, algunos interpretándola como un mensaje político, otros como una continuidad de su narrativa disruptiva. La prenda, asociada a una empresa estatal emblemática y a la imagen del trabajo industrial, tomó un sentido adicional al aparecer en un entorno tan solemne.