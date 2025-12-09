Alfombra roja: los looks más impactantes de los Martín Fierro de Cine y Series 2025

El premio Martín Fierro de Cine y Series 2025 reunió a grandes figuras del audiovisual argentino en La Usina del Arte y, como suele pasar cuando la comunidad se viste de gala, la alfombra roja fue un relato paralelo, lleno de texturas y decisiones estéticas que marcaron la personalidad de su portador.

Antes de que comenzara la ceremonia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la previa televisiva tuvo un peso propio. Guido Záffora, Sabrina Rojas y Tartu recibieron a los invitados con entusiasmo y ojo crítico, sin embargo, nosotros hicimos nuestra propia selección de looks más impactantes y su porqué.

Entre los muchos invitados, hubo cinco presencias que lograron impactar apenas pisaron la alfombra. La primera fue María Becerra, que llegó con la determinación de quien sabe que su estilo ya no es solo parte de su imagen artística, sino un lenguaje propio.

María se había enfundado en un vestido negro de Harriague, donde las transparencias convivían con flecos, mientras que su peinado se vio impecable y el maquillaje de acabado luminoso acompañó la delicadeza del diseño. El resultado fue una combinación de sensualidad y elegancia que no falló en ser centro de la atención.

Con un espíritu completamente distinto, Natalia Oreiro lució un vestido rojo intenso de María Gorof, largo, de satén rojo, con mangas largas, cuello cerrado y una falda que se abría apenas en un tajo lateral calculado, lo suficiente para mostrar una pierna con elegancia.

El cabello recogido en una trenza larguísima acentuaba la impronta casi heroica del estilismo, como si la actriz hubiese decidido traer a la alfombra una versión poderosa y moderna de la clásica femme latina. Los zapatos altos, también en rojo, cerraron ese concepto monocromático que funcionó por su simpleza y su dramatismo.

Gimena Accardi

Gimena Accardi.

Gimena Accardi, en cambio, eligió un registro más etéreo. Su vestido largo en gris claro jugó con un escote profundo que se equilibró mediante un aplique circular metálico en la parte superior.

El diseño contaba con pliegues delicados y un corte holgado que rozaba la silueta sin ceñirse. Había algo casi escultórico en la forma en que caía la tela, un equilibrio entre suavidad y modernidad que la diferenciaba del resto. No buscó excesos ni brillos estridentes, sino que apostó por la textura y la arquitectura del vestido, lo cual terminó generando un magnetismo silencioso que se hacía notar justamente por su sutileza.

Boy Olmi

Boy Olmi.

En el territorio masculino, uno de los más celebrados fue Boy Olmi. Apostó por un look que tenía tanto de clásico como de lúdico, con un saco blanco impecable, chaleco estampado en tonos llamativos y un pantalón de sastrería con microdiseño que le dio refinamiento pero sin rigidez.

EL contraste entre la sobriedad del saco y la alegría del chaleco hablÓ de su estilo personal, siempre creativo pero nunca arbitrario. Fue un look con personalidad, y su aparición dio color y movimiento a una alfombra donde muchas veces los hombres optan por fórmulas seguras.

Teté Coustarot

Teté Coustarot.

Luciano Cáceres, por su parte, representó la tradición más pura del esmoquin. Llegó con un traje negro clásico de Fabián Zitta, con moño y detalles satinados que reforzaban esa sensación de elegancia atemporal. No buscó sorprender, más bien buscó perfección y la consiguió. El traje estaba impecablemente cortado, el fit era exacto, las proporciones iban perfectas con su porte y el total look respiraba un respeto absoluto por el manual del tuxedo.

El cierre de esta selección de looks es con Teté Coustarot, que logró unir moda y memoria en la misma decisión. Llegó con un vestido celeste, delicado, acompañado por una capa estampada con afiches de cine argentino confeccionada por Benito Fernández. Esa prenda, más que un accesorio, funcionó como un homenaje portátil que celebraba la historia de la industria.