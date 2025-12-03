El presidente de APTRA contó los detalles de una charla que mantuvo con el futbolista.

Luis Ventura se encuentra en el foco de la polémica luego de la fuerte interna que se desató en APTRA tras los Martín Fierro Latino que se desarrollaron en Miami, Estados Unidos. En medio de todo esto, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas habló en El Trece.

Lo hizo en el programa Tarde o Temprano, que es conducido por María Belén Ludueña. En un momento de la nota, Luis comentó que "si quiero que el premio lo entreguen en una verdulería y está todo el mundo de acuerdo, lo entrego".

Fernanda Iglesias, panelista del ciclo, comentó que "sería un premio que pierde prestigio porque después pierde valor y nadie quiere hacer la entrega". Fue luego de esto que Ventura confesó que lo llamaron desde Turquía años atrás.

Luis Ventura reveló el pedido que le realizó Mauro Icardi Luis Ventura sacó a la luz el insólito pedido que le hizo Mauro Icardi sobre los Martín Fierro "Lo organizaba Mauro Icardi, que ponía la plata, iba a conducir Wanda Nara e íbamos a llevar 15 estatuillas para premiar novelas turcas y me traía 50 millones de mangos", comentó Ventura. Además, el conductor dejó en claro que esta llamada ocurrió cuando todavía el jugador se encontraba en pareja con la conductora de Telefe.