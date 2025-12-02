De Toto a Stewart Copeland: los 6 artistas internacionales que harán vibrar a Argentina en diciembre

El último mes del año se prepara para recibir a grandes figuras de talla mundial. Desde el regreso de increíbles figuras, hasta el desembarque de otras, así se despedirá este año musical.

Argentina culmina el mes con lo mejor de la música, y Buenos Aires se consolida una vez más como la capital de la música en la región. Diciembre no será la excepción, ofreciendo una cartelera internacional compacta pero de alto impacto que abarca desde el pop global hasta el rock alternativo y el reggaetón de la vieja escuela.

Shakira Shakira en Vélez Los artistas internacionales que harán vibrar a Argentina en diciembre. Créditos: Archivo MDZ Sin dudas, el evento más esperado es el retorno de la colombiana. La barranquillera desembarcará con su “Las mujeres ya no lloran World Tour – Estoy aquí”, una gira que combina la presentación de su nuevo material con un guiño nostálgico: la celebración de los 30 años de Pies descalzos. Debido a la alta demanda, la artista confirmó tres fechas: el 8, 9 y 11 de diciembre.

Ubicación : Estadio Vélez Sarsfield

: Estadio Vélez Sarsfield Hora: 21:00

21:00 Entradas: Desde $125.000, disponibles en Entrada Uno. Molotov image Los artistas internacionales que harán vibrar Argentina en diciembre. Créditos: Movistar Arena La potencia del rock mexicano abrirá el calendario internacional del mes. Molotov regresa para festejar su 30° aniversario con el público argentino, con quien mantiene un vínculo inquebrantable. El show será el 4 de diciembre, prometiendo un setlist cargado de crítica social y pogos interminables.

Ubicación : Movistar Arena

: Movistar Arena Hora : 21:00

: 21:00 Entradas: Desde $30.000, por Movistar Arena. Nicky Jam image Los artistas internacionales que harán vibrar Argentina en diciembre. Créditos: Central Ticket El pionero del género urbano. El referente del reggaetón se presentará el 8 de diciembre. En una nueva etapa de su carrera, el artista promete convertir el predio en una pista de baile gigante repasando sus hits mundiales.

Ubicación : Tecnópolis

: Tecnópolis Hora: 21:00

21:00 Entradas: Desde $150.000, por CentralTicket. TOTO con Christopher Cross image Los artistas internacionales que harán vibrar Argentina en diciembre. Créditos: Entrada Uno El 13 de diciembre, Buenos Aires se vestirá de gala para recibir a la banda californiana. Llega con su Dogz of Oz Tour, garantizando la excelencia instrumental en clásicos. La velada tendrá un plus de lujo: la apertura de Christopher Cross, quien aportará su sensibilidad pop, completando una noche soñada para los amantes del "soft rock".