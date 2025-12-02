Estos son los artistas nacionales más esperados que harán vibrar a Argentina en diciembre

Si la agenda internacional es fuerte, la nacional es, sencillamente, avasallante. El último mes del año hará cierre con broche de oro a través de grandes talentos de la industria nacional y que no te podés perder. Diciembre viene con todo y Argentina se prepara para iniciar el 2026 con grandes expectativas artísticas.

La banda de Quilmes retoma su vínculo histórico con el “Templo del rock” para celebrar sus 30 años de carrera. Una noche de fiesta asegurada que recorrerá himnos como “El mono relojero” y “Me mata”. La agrupación se presentará el 5 de diciembre.

Uno de los artistas más queridos del país celebra sus "30 Años" en la música. El show recorrerá desde sus inicios folclóricos hasta su explosión pop, prometiendo una noche de pura emoción y conexión con su público.

Entradas: Desde $30.000 a través de CoolCo

La banda liderada por Adrián Dárgelos ofrece una experiencia visual impactante. Repasarán su ecléctico repertorio, desde la era Jessico hasta sus composiciones más recientes, demostrando por qué siguen vigentes tras girar por Europa este año.

Fecha y hora: 6 de diciembre a las 21 horas.

La misa ricotera tiene sede en la capital bonaerense. La banda del Indio Solari regresa con su potencia inconfundible para una noche épica que promete ser una celebración colectiva de miles de voces.

Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Tu Entrada

Fecha y hora: 6 y 7 de diciembre a las 18 horas.

Lugar: Estadio Único de La Plata.

Fecha y hora: 7 de diciembre a las 20:30 horas.

Entradas: Desde $50.000, por Tu Entrada.

Miguel Mateos

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Movistar Arena

El rey del rock latino despide su gira por los 40 años de Rocas Vivas. Una velada cargada de nostalgia y energía para revivir himnos como "Tirá para arriba" y "Perdiendo el control".

Lugar: Movistar Arena.

Fecha y hora: 8 de diciembre a las 21:00 horas.

Entradas: Desde $40.000, por Movistar Arena.

Diego Torres

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Movistar Arena

El cantante presenta un formato sinfónico de lujo. Acompañado por una gran orquesta, sus clásicos adquieren una nueva dimensión y calidez, sumando material de su reciente álbum Mejor que ayer.

Lugar: Movistar Arena.

Fecha y hora: 10, 11 y 12 de diciembre a las 21:00 horas.

Entradas: Desde $45.000 en la web del estadio.

Trueno

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Enigma Tickets

El referente de la Boca llega para cerrar un año de hitos internacionales (incluyendo un Latin Grammy). Su E.U.B. DELUXE World Tour fusiona hip-hop y rock con una puesta en escena que apuesta a lo conceptual y combativo.

Lugar: Estadio Ferro.

Fecha y hora: 11 de diciembre a las 19:00 horas.

Entradas: Desde $50.000, por Enigma Tickets.

María Becerra

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: AllAccess

La Nena de Argentina hace historia con un espectáculo 360°. Diseñado para ser inmersivo, el show repasará su carrera con coreografías de alto impacto, convirtiéndola en la primera artista argentina en hacer cuatro River.

Lugar: Estadio River Plate.

Fecha y hora: 12 de diciembre a las 20:00 horas.

Entradas: Desde $65.000 vía AllAccess.

Ciro y Los Persas

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Movistar Arena

Andrés Ciro Martínez rompe el silencio de nueve meses para volver a los escenarios. Un doblete que promete ser una fiesta del rock nacional, con la posibilidad de escuchar grandes misterios musicales, menos habituales en el setlist.

Lugar: Movistar Arena.

Fecha: 14 y 20 de diciembre.

Entradas: Desde $50.000 por la web oficial del estadio.

Los Fabulosos Cadillacs

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Enigma Tickets

Tras girar por Londres, París y Nueva York, los Cadillacs vuelven a casa. Un show monumental, sudoroso y festivo que recorrerá 40 años de éxitos como "Matador" y "Vasos Vacíos".

Lugar: Estadio Ferro.

Fecha y hora: 13 y 14 de diciembre, 21:00 horas.

Entradas: Desde los $55.000. Disponibles en Enigma Tickets.

Airbag

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: AllAccess

Los hermanos Sardelli prometen el show más grande de su historia. Con una producción de gran nivel, la agrupación que recobró fuerza postpandémica, agotó cuatro fechas y suma una quinta, imperdible.

Lugar: Estadio River Plate.

Fecha y hora: 18 de diciembre, 20:00 horas.

Entradas: Desde los $51.750. Disponibles en All Access.

Milo J

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Enigma Tickets

Con solo 19 años, uno de los artistas nacionales más escuchados del año en Spotify llega a los estadios. Presentará La vida era más corta con su estilo íntimo y profundo que redefine el mapa urbano actual.

Lugar: Estadio Vélez Sarsfield.

Fecha: 18 de diciembre.

Entradas: Desde $40.000 vía Enigma Tickets.

Ángela Torres

image Los artistas nacionales que harán vibrar Argentina. Créditos: Ticketek

Cerrando un mes intenso, Ángela presenta el final de su gira La niña que fui. Un show teatralizado que combina pop y performance, marcando el inicio de una etapa más audaz y personal en su carrera.