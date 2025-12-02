Quebrada en llanto: Daniela Celis se grabó sumamente emocionada tras recibir una impactante noticia

La figura del streaming no pudo contener la emoción al recibir la confirmación de algo inesperado. Su reacción se hizo viral.

Una conmovedora manifestación de felicidad invadió las redes sociales. Daniela Celis, quien saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano, se mostró completamente desbordada por la emoción, con lágrimas incontenibles, después de recibir una noticia que jamás anticipó. El suceso se desencadenó minutos antes de que la mediática comenzara una jornada crucial que abarcaba la participación de un famoso ciclo de streaming y la asistencia a una prestigiosa gala social.

La ex concursante del reality documentó el instante preciso en que la revelación la impactó por completo. Mientras se preparaba para cumplir con sus obligaciones en LLUZU TV, le fue comunicada la agenda del día en el ciclo de streaming. Fue en ese proceso que tomó conocimiento de su inclusión en una selecta lista. "Ay, no saben lo que pasó… Estoy yendo a prepararme porque hoy vamos a conducir con Patria y Familia. También son los 100 Personajes del Año. Y recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre", relató la figura pública con la voz quebrada por el impacto.

La magnitud de la distinción se hizo más evidente al confirmar que la elección se había mantenido en secreto hasta el último momento. Celis desconocía totalmente que había sido seleccionada para formar parte de la célebre nómina de figuras destacadas que anualmente distingue la Revista Gente. “O sea que soy uno de los Personajes del Año y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor, con mucha gente”, exclamó, subrayando la relevancia de compartir espacio con grandes nombres del espectáculo. Para la influencer, este logro simboliza la realización de una ambición profesional de larga data.

El recuerdo de su deseo constante de alcanzar ese reconocimiento intensificó la sensibilidad del momento. Daniela detalló cómo admiraba a sus pares al verlos participar en el evento, una experiencia que ahora viviría en primera persona. "Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales a mis amigos, a mis colegas, y me ponía re contenta que van todos, ¡y no lo puedo creer!", expresó conmovida. Su reacción sincera reflejó el profundo significado que este hito tiene en su carrera en los medios.