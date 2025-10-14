Daniela Celis reveló cómo vivió la internación de Thiago Medina: "Nunca en mi vida sentí tanto miedo"

La reconocida personalidad del streaming, Daniela Celis, regresó al entretenimiento digital y brindó un recuento detallado de la angustiosa experiencia que supuso el mes de internación de su expareja, Thiago Medina, en el centro asistencial Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. El relato estremecedor de la influencer puso de manifiesto el inmenso temor que la invadió durante este período crítico. La joven admitió que los primeros 28 días fueron un verdadero desafío, con un lapso extendido donde la conciencia de su compañero estuvo ausente. "Fueron 28 días de los cuales 21 estuvo en coma inducido, donde estaba su cuerpo pero no estaba él. Nunca en mi vida sentí tanto miedo”, enfatizó ante la audiencia, describiendo la sensación de impotencia ante la gravedad de la situación.

La intensa batalla por la recuperación de Thiago Medina La mediática, conocida por su participación en Gran Hermano, explicó en Patria y Familia (LUZU TV), cómo ocurrió el incidente que desencadenó la emergencia. Según precisó, el joven no conserva recuerdo alguno de la etapa más crítica de su salud. “Él no recuerda nada del coma inducido. Entró al hospital consciente, hasta los 40 minutos que estuvo en el piso antes de que llegara la ambulancia también estaba consciente", especificó la madre de las gemelas. El diagnóstico fue sumamente alarmante, ya que el órgano afectado no solo sufrió una lesión, sino una rotura total, lo que provocó una reacción en cadena en otros sistemas vitales.

Daniela rememoró las conversaciones que mantuvo con la persona que asistió a Thiago en el lugar del accidente y el impacto que tuvo en ella el deseo de su excompañero de reencontrarse con sus pequeñas, Laia y Aimé. La evolución médica se presentó con altibajos durante los primeros días. “Le había explotado el bazo, se le explotó entero. Intervino en todos los órganos: hígado, páncreas, riñón, todos. Las primeras 24 horas las pasó bien, las siguientes 48 también evolucionó. El tercer día era como una mala y después una buena. Venía de días de evolución y un día me dicen: ‘Hoy está despierto’. De un día para otro. Tenía los ojos abiertos, y cuando le pregunté cómo fue para él, me dijo que lo primero que pensó fue en las nenas”, narró con emoción, destacando la fuerza del vínculo paternal.

El valioso apoyo de Daniela Celis durante la internación del padre de sus hijas Daniela Celis contó cómo atravesó la internación de Thiago Medina Daniela Celis contó cómo atravesó la internación de Thiago Medina. Video: Luzu TV (Patria y Familia) El proceso fue sumamente agotador y demandó una reorganización completa de la vida familiar. La influencer destacó la red de apoyo incondicional que se formó a su alrededor durante las semanas de internación. Amigos cercanos se organizaron para colaborar en las tareas cotidianas y el cuidado de las bebés, aliviando la carga que recaía sobre ella. “Fue muy feo. Todos mis amigos venían un día por semana para ayudarme con la rutina. A Juli Poggio le tocaba los domingos... La fe mueve montañas y realmente pasó porque hoy está bien”, manifestó la mendocina adoptiva, visiblemente conmovida por la solidaridad recibida.