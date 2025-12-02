Los tres looks con los que Rosalía revolucionó en su visita a Argentina

Rosalía se paseó por Buenos Aires con outfits que acompañaron la estética de su álbum Lux. No te pierdas las fotos.

La llegada de Rosalía al país no pasó inadvertida; muchos la cruzaron de casualidad mientras que otros la siguieron por redes. Sea como sea, todos sus looks parecían pensados como parte de una narrativa visual constante, y durante su estadía quedó claro que el espíritu religioso y simbólico de Lux, su último álbum, se filtró en cada uno de ellos.

En una salida nocturna, la cantante se mostró dentro de un auto con un minivestido encorsetado en un tono off white. El escote recto abría el pecho sin exagerarlo y la falda fluía con un movimiento casi etéreo. A esto, Rosalía no le sumó accesorios, lo que acentuó esa desnudez estética que ella viene explorando en esta etapa. El beauty completó con el pelo suelto con ondas suaves, máscara para definir la mirada y un labial rojo tenue, como si hubiera querido marcar la boca sin restarle suavidad al conjunto.

En otra de las fotos, se mostró en un rooftop porteño, luciendo un vestido blanco de cuello halter, sin mangas, y con una falda amplia que caía en volumen. Rosalía rompió el encanto romántico con unas medias negras largas y botas altas a tono.

Una de las paradas de su recorrido también fue la Bombonera. Allí, Rosalía se inclinó por un look blanco y negro que retomó el juego entre lo clásico y lo contemporáneo. Llevó un cárdigan blanco directamente sobre la piel, abrochado solo en los botones centrales, y lo combinó con una falda negra tableada que caía hasta la rodilla. El estilismo de piernas se repitió con las medias negras y el calzado tipo ballerina oscuro.