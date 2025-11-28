Cazzu impactó con looks darks y sensuales en su nuevo videoclip: las fotos

La cantante, Cazzu, lució piezas metalizadas, encaje negro y estilismos firmados por Emm & Val. No te pierdas los detalles y fotos en la nota.

Para su videoclip Balada Malvada, Cazzu lució una serie de estilismos que su vestuarista, Jorge León, compartió en redes sociales. La artista jujeña demostró una vez más que puede transitar entre lo sensual, lo teatral y lo experimental sin perder coherencia visual.

Uno de los looks más impactantes fue un vestido azul metalizado completamente transparente, una pieza poderosa y provocadora que dejaba ver por debajo un conjunto de lencería negra de encaje. Ese set, de dos piezas, formaba parte de la propuesta de Emm & Val, la dupla encargada del vestuario de la gira.

El corpiño destacaba por la taza estructurada y los bordados, mientras que la bombacha colaless, diminuta, completó un look que apostaba fuerte por la sensualidad. Además, las mangas del vestido incluían bordados de lentejuelas que reforzaron ese brillo futurista.

Otro de los looks que compartió León en su Instagram mostró a Cazzu con un vestido lencero negro de escote corazón y breteles finos. La pieza estaba confeccionada en tela satinada y de corte mini, y tenía un efecto corset que realzó su cintura. Como complemento, la artista llevó pantymedias transparentes con portaligas, un detalle que generó un contraste marcado con la simpleza aparente del vestido.